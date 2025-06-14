Условия уплаты штрафов от ТЦК хотят изменить — новый порядок

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект об ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации. Документ предусматривает изменения в процедуре уплаты штрафов и устанавливает механизм привлечения нарушителей к общественным работам.

Новини.LIVE рассказывают, как может измениться процедура уплаты штрафов от ТЦК.

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Законопроект №13350 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно особенностей привлечения граждан к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", зарегистрировал в ВР народный депутат Георгий Мазурашу.

Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что ее целью, в частности, является уточнение порядка привлечения лиц к административной ответственности за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, в том числе путем возможности добровольно и оперативно оплатить наложенный штраф в размере от 10% до 50% от минимального определенного статьей размера.

Что изменится в уплате штрафов от ТЦК

Нардепы предлагают внести изменения в часть пятую статьи 283 КУоАП и установить новый порядок исполнения постановления по делу об административном правонарушении.

Постановление будет считаться выполненным в случае уплаты в течение:

2 календарных дня со дня вступления такого постановления в законную силу не менее 10% размера штрафа;

4 календарных дня — не менее 20%;

6 календарных дней — не менее 30%;

8 календарных дней — не менее 40%;

10 календарных дней — не менее 50%.

Что грозит нарушителям в случае неуплаты штрафа

Если лицо, получив соответствующее постановление, в течение 30 дней с момента вступления документа в законную силу не уплатит штраф, то он будет подлежать принудительному взысканию при условии, что:

Заработная плата такого лица превышает минимальную зарплату на сумму штрафа. Денежные накопления лица превышают сумму штрафа.

В случае невозможности принудительного взыскания штрафа таких лиц предлагают привлекать к общественным работам с целью обеспечения условий для заработка необходимых для уплаты штрафа средств.

Новый закон в случае принятия вступит в силу на следующий день после опубликования.

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