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Главная Экономика В Украине могут изменить порядок уплаты штрафов от ТЦК — детали

В Украине могут изменить порядок уплаты штрафов от ТЦК — детали

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Дата публикации 14 июня 2025 10:12
Условия уплаты штрафов от ТЦК хотят изменить — новый порядок
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что изменится в уплате штрафов от ТЦК Что грозит нарушителям в случае неуплаты штрафа

В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект об ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации. Документ предусматривает изменения в процедуре уплаты штрафов и устанавливает механизм привлечения нарушителей к общественным работам.

Новини.LIVE рассказывают, как может измениться процедура уплаты штрафов от ТЦК.

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Законопроект №13350 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно особенностей привлечения граждан к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", зарегистрировал в ВР народный депутат Георгий Мазурашу.

Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что ее целью, в частности, является уточнение порядка привлечения лиц к административной ответственности за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, в том числе путем возможности добровольно и оперативно оплатить наложенный штраф в размере от 10% до 50% от минимального определенного статьей размера.

Что изменится в уплате штрафов от ТЦК

Нардепы предлагают внести изменения в часть пятую статьи 283 КУоАП и установить новый порядок исполнения постановления по делу об административном правонарушении.

Постановление будет считаться выполненным в случае уплаты в течение:

  • 2 календарных дня со дня вступления такого постановления в законную силу не менее 10% размера штрафа;
  • 4 календарных дня — не менее 20%;
  • 6 календарных дней — не менее 30%;
  • 8 календарных дней — не менее 40%;
  • 10 календарных дней — не менее 50%.

Что грозит нарушителям в случае неуплаты штрафа

Если лицо, получив соответствующее постановление, в течение 30 дней с момента вступления документа в законную силу не уплатит штраф, то он будет подлежать принудительному взысканию при условии, что:

  1. Заработная плата такого лица превышает минимальную зарплату на сумму штрафа.
  2. Денежные накопления лица превышают сумму штрафа.

В случае невозможности принудительного взыскания штрафа таких лиц предлагают привлекать к общественным работам с целью обеспечения условий для заработка необходимых для уплаты штрафа средств.

Новый закон в случае принятия вступит в силу на следующий день после опубликования.

Ранее мы объясняли, почему размер штрафов за нарушение правил воинского учета и мобилизаций может быть разным.

Также узнавайте, кого и почему не оштрафуют за неявку в ТЦК.

штрафы нарушения деньги ТЦК и СП уклонисты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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