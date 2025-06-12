Розшук ТЦК — що означає та якими штрафами загрожує

Розшук ТЦК — який штраф загрожує порушнику військового обліку
З початку повномасштабного вторгнення Росії територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Україні подали у розшук понад пів мільйона військовозобов'язаних. Однак і досі не усі українці знають, з яких причин можна опинитися у списку розшукуваних ТЦК та які можуть бути наслідки цього статусу.
Новини.LIVE розповідають, кого ТЦК оголошують у розшук та чим це загрожує.
Розшук ТЦК — хто може потрапити до списку
Фахівці юридичної компанії INSEININ пояснили, що підставою для звернення ТЦК до поліції для розшуку особи є вчинення військовозобовʼязаним правопорушення, яке передбачено ст. 210 або 210-1 КУпА.
Тобто ТЦК оголошують у розшук осіб, які є призовниками, військовозобов’язаними, резервістами й порушили правила військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Найпоширенішими підставами для оголошення у розшук є такі:
- Неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання.
- Неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання.
- Ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання.
- Ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії.
- Неуточнення військово-облікових даних.
- Ухилення від військового обліку.
- Ухилення від призову на військову службу.
- Ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб.
Якщо особа вчинила одне з цих правопорушень, працівники ТЦК та СП мають право звернутись до поліції з повідомленням про необхідність здійснити її розшук та затримання з метою притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.
Який штраф загрожує особі, яка перебуває у розшуку ТЦК
Розмір штрафів за порушення військового обліку вказано в постанові Кабміну №1487:
- від 17 000 до 25 500 гривень — для громадян;
- від 34 000 до 59 000 гривень — для посадових і юридичних осіб.
Сплатити штраф необхідно протягом 30 днів після отримання відповідної постанови. Інакше справу передадуть на примусове виконання, і штраф може подвоїтися. Водночас, якщо заплатити штраф протягом 10 днів після отримання постанови, можна отримати 50% знижки.
Варто також зазначити, що за більш серйозні порушення, як от ухилення від мобілізації, в окремих випадках може загрожувати кримінальна відповідальність, в тому числі — позбавлення волі.
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