Розшук ТЦК — що означає та якими штрафами загрожує

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З початку повномасштабного вторгнення Росії територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Україні подали у розшук понад пів мільйона військовозобов'язаних. Однак і досі не усі українці знають, з яких причин можна опинитися у списку розшукуваних ТЦК та які можуть бути наслідки цього статусу.

Новини.LIVE розповідають, кого ТЦК оголошують у розшук та чим це загрожує.

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Фахівці юридичної компанії INSEININ пояснили, що підставою для звернення ТЦК до поліції для розшуку особи є вчинення військовозобовʼязаним правопорушення, яке передбачено ст. 210 або 210-1 КУпА.

Тобто ТЦК оголошують у розшук осіб, які є призовниками, військовозобов’язаними, резервістами й порушили правила військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Найпоширенішими підставами для оголошення у розшук є такі:

Неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання. Неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання. Ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання. Ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії. Неуточнення військово-облікових даних. Ухилення від військового обліку. Ухилення від призову на військову службу. Ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб.

Якщо особа вчинила одне з цих правопорушень, працівники ТЦК та СП мають право звернутись до поліції з повідомленням про необхідність здійснити її розшук та затримання з метою притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Який штраф загрожує особі, яка перебуває у розшуку ТЦК

Розмір штрафів за порушення військового обліку вказано в постанові Кабміну №1487:

від 17 000 до 25 500 гривень — для громадян;

від 34 000 до 59 000 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Сплатити штраф необхідно протягом 30 днів після отримання відповідної постанови. Інакше справу передадуть на примусове виконання, і штраф може подвоїтися. Водночас, якщо заплатити штраф протягом 10 днів після отримання постанови, можна отримати 50% знижки.

Варто також зазначити, що за більш серйозні порушення, як от ухилення від мобілізації, в окремих випадках може загрожувати кримінальна відповідальність, в тому числі — позбавлення волі.

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