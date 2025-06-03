Розшук знятого з обліку — дії ТЦК та громадянина

Перевірка документів щодо розшуку. Фото: УНІАН

Територіальний центр комплектування має право оголосити у розшук за порушення правил військового обліку навіть знятого з обліку громадянина. Тому доведеться відвідати ТЦК, щоб вирішити ситуацію із розшуком і можливим штрафом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Любов Костюк.

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Розшук знятих з військового обліку

Територіальний центр комплектування оголошує в розшук порушників військового обліку.

Іноді в розшук можуть оголосити і тих громадян, які були зняті з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи законним є таке рішення ТЦК.

"Знятий з військового обліку" це тимчасове поняття та воно не означає звільнення від статусу військовозобов’язаного", — пояснила у відповіді адвокатка Любов Костюк.

Вона пояснила, що після зняття з військового обліку військовозобов’язаний продовжує виконувати обов’язки військового обліку (проходження ВЛК, оновлення військово-облікових даних, повідомлення ТЦК та СП про зміну місця проживання тощо).

Чи потрібно йти в ТЦК

Тож оголошення у розшук громадянина, який був знятий з військового обліку, теоретично можливе — усе залежить від деталей конкретної ситуації.

"В будь-якому випадку без відвідування ТЦК ви не вирішите питання зняття вас з розшуку та скасування штрафу", — підкреслила Любов Костюк.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли громадянин може бути одночасно і придатним до військової служби, і знятим з військового обліку ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно знятим з військового обліку оновлювати військово-облікові дані.