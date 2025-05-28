Статус знятий з обліку - коли знятий з обліку може бути придатним до служби в ЗСУ

Мобілізовані громадяни в навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Мобілізований громадянин, який є придатним до військової служби, на час перебування у ЗСУ знімається з військового обліку територіального центру комплектування. Тому у нього може з’явитися статус "Знято", разом із придатністю до служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Придатний до служби і знятий з обліку

У застосунку "Резерв+" громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть отримати різні статуси.

Ці статуси пояснюють придатність громадян до військової служби.

Так, статус "знятий" чи "виключений" з військового обліку означає непридатність до служби у ЗСУ.

Але до юристів звернувся громадянин, у якого при факту придатності до військової служби (ця особа перебуває у ЗСУ, фактично підтвердивши свою придатність) з’явився статус "Знято".

Громадянин поцікавився, що може означати такий статус у застосунку придатного громадянина.

Коли такі статуси можуть бути разом

Юрист Владислав Дерій пояснив, що це звичайна ситуація для тих, хто був мобілізований.

"Такий статус з'являється у всіх громадян, які були призвані на військову службу під час мобілізації. Тому це нормально, адже Ви є військовослужбовцем", — підкреслив Дерій.

Юрист нагадав, що громадянин, який пішов служити в ЗСУ, знімається з військового обліку в ТЦК. Повернутися на облік він може лише після звільнення зі Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, коли ТЦК вносить інформацію про порушення військового обліку в застосунок "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна виїжджати за кордон із статусом "Потребує лікування" від ТЦК.