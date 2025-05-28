Статус снят с учета - когда снятый с учета может быть годным к службе в ВСУ

Снят с учета, но годен — когда ТЦК предоставляет такой статус
Мобилизованный гражданин, который является годным к военной службе, на время пребывания в ВСУ снимается с воинского учета территориального центра комплектования. Поэтому у него может появиться статус "Снято", вместе с пригодностью к службе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Годен к службе и снят с учета
В приложении "Резерв+" граждане, состоящие на воинском учете, могут получить различные статусы.
Эти статусы объясняют пригодность граждан к военной службе.
Так, статус "снят" или "исключен" с воинского учета означает непригодность к службе в ВСУ.
Но к юристам обратился гражданин, у которого при факте пригодности к военной службе (это лицо находится в ВСУ, фактически подтвердив свою пригодность) появился статус "Снято".
Гражданин поинтересовался, что может означать такой статус в приложении годного гражданина.
Когда такие статусы могут быть вместе
Юрист Владислав Дерий объяснил, что это обычная ситуация для тех, кто был мобилизован.
"Такой статус появляется у всех граждан, которые были призваны на военную службу по мобилизации. Поэтому это нормально, ведь Вы являетесь военнослужащим", — подчеркнул Дерий.
Юрист напомнил, что гражданин, который ушел служить в ВСУ, снимается с воинского учета в ТЦК. Вернуться на учет он может лишь после увольнения из Вооруженных сил Украины.
Напомним, мы ранее сообщали о том, когда ТЦК вносит информацию о нарушении воинского учета в приложение "Резерв+".
Добавим, мы сообщали о том, можно ли выезжать за границу со статусом "Требует лечения" от ТЦК.
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