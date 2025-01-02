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Статус "Потребує лікування" від ТЦК — чи можна перетинати кордон

2 січня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Статуси військовозобов'язаних від ТЦК — перетин кордону для тих, хто потребує лікування
Прикордонниця перевіряє документи. Фото: "Голос Карпат"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни, які після проходження військово-лікарської комісії при ТЦК отримали статус "Потребує лікування", мають право виїжджати за межі України. Це дозволяється Правилами перетину державного кордону громадянами України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи має право її син, який після військово-лікарської комісії у ТЦК отримав статус "Потребує лікування", виїжджати за межі України.

"Він має право на перетинання кордону", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Чи можна виїжджати за кордон

Юрист пояснив, чому таким громадянам не заборонений виїзд з України.

"Право на виїзд мають особи, які визнані тимчасово непридатними до військової служби строком від 6 до 12 місяців. Це підтверджується відповідними медичними документами, а дозвіл на виїзд за межі України регулюється пунктом 2-6 Правил перетину кордону громадянами України", — нагадав Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли, що Кабмін оновив правила виїзду чоловіків за кордон.

кордон ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані виїзд за кордон

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