Статусы военнообязанных от ТЦК — пересечение границы для нуждающихся в лечении

Пограничница проверяет документы. Фото: "Голос Карпат"

Граждане, которые после прохождения военно-врачебной комиссии при ТЦК получили статус "Требует лечения", имеют право выезжать за пределы Украины. Это разрешается Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Статус "Требует лечения"

К юристам обратилась поинтересовавшаяся гражданка, имеет ли право ее сын, который после военно-врачебной комиссии в ТЦК получил статус "Требует лечения", выезжать за пределы Украины.

"Он имеет право на пересечение границы", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Можно ли выезжать за границу

Юрист объяснил, почему таким гражданам не запрещен выезд из Украины.

"Право на выезд имеют лица, признанные временно непригодными к военной службе сроком от 6 до 12 месяцев. Это подтверждается соответствующими медицинскими документами, а разрешение на выезд за пределы Украины регулируется пунктом 2-6 Правил пересечения границы гражданами Украины", — напомнил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из мужчин сможет уехать из Украины с 1 января 2025 года.

Добавим, мы сообщали, что Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу.