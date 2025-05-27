В Резерв+ статус порушення - коли ТЦК має право на зміну статусу

Державний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Статус про порушення правил військового обліку може з’явитися у застосунку "Резерв+" через технічну помилку. Виправити цю проблему можна зверненням до територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Причини появи статусу про порушення в "Резерв+"

"Загалом існує декілька причин отримання повідомлення про "Виявлені порушення правил військового обліку" у застосунку "Резерв+", — підкреслив юрист Владислав Дерій.

Він назвав дві основні причини, коли з’являється це повідомлення.

Одна із таких причин — це просто технічна помилка застосунку.

"Можливо, Вам на зареєстровану адресу проживання рекомендованим листом було вислано повістку, про яку Ви навіть не знали, але ТЦК вважає, що Ви оповіщені належним чином і за неявку по повістці підлягаєте притягненню до адміністративної відповідальності, адже порушили правила військового обліку", — назвав іншу причину Дерій.

Як розібратися із "порушеннями" в застосунку

Юрист пояснив, як вирішити цю ситуацію, якщо вона виникне.

"Ви можете спробувати виправити даний статус через подання запиту на оновлення даних в "Резерв+" або звернувшись до техпідтримки "Резерв+" та надіслати опис проблеми на електронну пошту", — зазначив Владислав Дерій.

Можна також відправити на адресу ТЦК рекомендований лист із проханням виключити помилковий запис про порушення правил військового обліку з реєстру "Оберіг".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає і коли з’являється у "Резерв+" статус "Знято".

Додамо, ми повідомляли про те, як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку.