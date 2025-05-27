В Резерв+ статус нарушения - когда ТЦК имеет право на изменение статуса

Статус "нарушение" в "Резерв+" — когда ТЦК может так действовать
Статус о нарушении правил воинского учета может появиться в приложении "Резерв+" из-за технической ошибки. Исправить эту проблему можно обращением в территориальный центр комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Причины появления статуса о нарушении в "Резерв+"
"В целом существует несколько причин получения сообщения о "Выявленных нарушениях правил воинского учета" в приложении "Резерв+", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.
Он назвал две основные причины, когда появляется это сообщение.
Одна из таких причин — это просто техническая ошибка приложения.
"Возможно, Вам на зарегистрированный адрес проживания заказным письмом была выслана повестка, о которой Вы даже не знали, но ТЦК считает, что Вы оповещены надлежащим образом и за неявку по повестке подлежат привлечению к административной ответственности, ведь нарушили правила воинского учета", — назвал другую причину Дерий.
Как разобраться с "нарушениями" в приложении
Юрист объяснил, как решить эту ситуацию, если она возникнет.
"Вы можете попробовать исправить данный статус через подачу запроса на обновление данных в "Резерв+" или обратившись в техподдержку "Резерв+" и прислав описание проблемы на электронную почту", — отметил Владислав Дерий.
Можно также отправить в адрес ТЦК заказное письмо с просьбой исключить ошибочную запись о нарушении правил воинского учета из реестра "Оберіг".
Напомним, мы ранее писали о том, что означает и когда появляется у "Резерв+" статус "Снято".
Добавим, мы сообщали о том, как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске.
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