В Резерв+ статус нарушения - когда ТЦК имеет право на изменение статуса

Государственное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Статус о нарушении правил воинского учета может появиться в приложении "Резерв+" из-за технической ошибки. Исправить эту проблему можно обращением в территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Причины появления статуса о нарушении в "Резерв+"

"В целом существует несколько причин получения сообщения о "Выявленных нарушениях правил воинского учета" в приложении "Резерв+", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Он назвал две основные причины, когда появляется это сообщение.

Одна из таких причин — это просто техническая ошибка приложения.

"Возможно, Вам на зарегистрированный адрес проживания заказным письмом была выслана повестка, о которой Вы даже не знали, но ТЦК считает, что Вы оповещены надлежащим образом и за неявку по повестке подлежат привлечению к административной ответственности, ведь нарушили правила воинского учета", — назвал другую причину Дерий.

Как разобраться с "нарушениями" в приложении

Юрист объяснил, как решить эту ситуацию, если она возникнет.

"Вы можете попробовать исправить данный статус через подачу запроса на обновление данных в "Резерв+" или обратившись в техподдержку "Резерв+" и прислав описание проблемы на электронную почту", — отметил Владислав Дерий.

Можно также отправить в адрес ТЦК заказное письмо с просьбой исключить ошибочную запись о нарушении правил воинского учета из реестра "Оберіг".

Напомним, мы ранее писали о том, что означает и когда появляется у "Резерв+" статус "Снято".

Добавим, мы сообщали о том, как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске.