Розыск снятого с учета — действия ТЦК и гражданина

Проверка документов по розыску. Фото: УНІАН

Территориальный центр комплектования имеет право объявить в розыск за нарушение правил воинского учета даже снятого с учета гражданина. Поэтому придется посетить ТЦК, чтобы решить ситуацию с розыском и возможным штрафом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Любовь Костюк.

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Розыск снятых с воинского учета

Территориальный центр комплектования объявляет в розыск нарушителей воинского учета.

Иногда в розыск могут объявить и тех граждан, которые были сняты с воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, законно ли такое решение ТЦК.

"Снят с воинского учета" это временное понятие и оно не означает освобождение от статуса военнообязанного", — пояснила в ответе адвокат Любовь Костюк.

Она пояснила, что после снятия с воинского учета военнообязанный продолжает выполнять обязанности воинского учета (прохождение ВВК, обновление военно-учетных данных, сообщение ТЦК и СП об изменении места жительства и т.д.).

Нужно ли идти в ТЦК

Поэтому объявление в розыск гражданина, который был снят с воинского учета, теоретически возможно — все зависит от деталей конкретной ситуации.

"В любом случае без посещения ТЦК вы не решите вопрос снятия вас с розыска и отмены штрафа", — подчеркнула Любовь Костюк.

Напомним, мы ранее писали о том, когда гражданин может быть одновременно и годным к военной службе, и снятым с воинского учета ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли снятым с воинского учета обновлять военно-учетные данные.