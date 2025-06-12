Розыск ТЦК — что означает и какими штрафами грозит

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С начала полномасштабного вторжения России территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине подали в розыск более полумиллиона военнообязанных. Однако до сих пор не все украинцы знают, по каким причинам можно оказаться в списке разыскиваемых ТЦК и какие могут быть последствия этого статуса.

Новини.LIVE рассказывают, кого ТЦК объявляют в розыск и чем это грозит.

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Розыск ТЦК — кто может попасть в список

Специалисты юридической компании INSEININ объяснили, что основанием для обращения ТЦК в полицию для розыска лица является совершение военнообязанным правонарушения, предусмотренного ст. 210 или 210-1 КУоА.

То есть ТЦК объявляют в розыск лиц, которые являются призывниками, военнообязанными, резервистами и нарушили правила воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Самыми распространенными основаниями для объявления в розыск являются следующие:

Непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства. Ненахождение на воинском учете на предприятии или месте учебы. Игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения. Игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии. Неуточнение военно-учетных данных. Уклонение от воинского учета. Уклонение от призыва на военную службу. Уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.

Если лицо совершило одно из этих правонарушений, работники ТЦК и СП имеют право обратиться в полицию с сообщением о необходимости осуществить его розыск и задержание с целью привлечения к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.

Какой штраф грозит лицу, находящемуся в розыске ТЦК

Размер штрафов за нарушение воинского учета указан в постановлении Кабмина №1487:

от 17 000 до 25 500 гривен — для граждан;

от 34 000 до 59 000 гривен — для должностных и юридических лиц.

Оплатить штраф необходимо в течение 30 дней после получения соответствующего постановления. Иначе дело передадут на принудительное исполнение, и штраф может удвоиться. В то же время, если заплатить штраф в течение 10 дней после получения постановления, можно получить 50% скидки.

Стоит также отметить, что за более серьезные нарушения, такие как уклонение от мобилизации, в отдельных случаях может грозить уголовная ответственность, в том числе — лишение свободы.

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