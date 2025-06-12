Розыск ТЦК — что означает и какими штрафами грозит

Розыск ТЦК — какой штраф грозит нарушителю воинского учета
С начала полномасштабного вторжения России территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине подали в розыск более полумиллиона военнообязанных. Однако до сих пор не все украинцы знают, по каким причинам можно оказаться в списке разыскиваемых ТЦК и какие могут быть последствия этого статуса.
Новини.LIVE рассказывают, кого ТЦК объявляют в розыск и чем это грозит.
Розыск ТЦК — кто может попасть в список
Специалисты юридической компании INSEININ объяснили, что основанием для обращения ТЦК в полицию для розыска лица является совершение военнообязанным правонарушения, предусмотренного ст. 210 или 210-1 КУоА.
То есть ТЦК объявляют в розыск лиц, которые являются призывниками, военнообязанными, резервистами и нарушили правила воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Самыми распространенными основаниями для объявления в розыск являются следующие:
- Непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства.
- Ненахождение на воинском учете на предприятии или месте учебы.
- Игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения.
- Игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии.
- Неуточнение военно-учетных данных.
- Уклонение от воинского учета.
- Уклонение от призыва на военную службу.
- Уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.
Если лицо совершило одно из этих правонарушений, работники ТЦК и СП имеют право обратиться в полицию с сообщением о необходимости осуществить его розыск и задержание с целью привлечения к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.
Какой штраф грозит лицу, находящемуся в розыске ТЦК
Размер штрафов за нарушение воинского учета указан в постановлении Кабмина №1487:
- от 17 000 до 25 500 гривен — для граждан;
- от 34 000 до 59 000 гривен — для должностных и юридических лиц.
Оплатить штраф необходимо в течение 30 дней после получения соответствующего постановления. Иначе дело передадут на принудительное исполнение, и штраф может удвоиться. В то же время, если заплатить штраф в течение 10 дней после получения постановления, можно получить 50% скидки.
Стоит также отметить, что за более серьезные нарушения, такие как уклонение от мобилизации, в отдельных случаях может грозить уголовная ответственность, в том числе — лишение свободы.
Ранее мы писали, кого ТЦК не оштрафует за неявку по повестке.
Также узнавайте, как обжаловать штраф от ТЦК в июне 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!