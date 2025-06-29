Пільги для УБД - безкоштовне житло для військових

Військовий отримує ордер на житло. Фото: "АрміяInform"

Українська держава зобов’язується забезпечити військовослужбовців ЗСУ житлом. Перш за все це стосується тих військових, які були поранені чи контужені в бою, їм повинні видати квартиру протягом двох років з моменту взяття на квартирний облік.

Про це повідомляло Міністерство з питань ветеранів України.

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Першочергове житло — військовим

Військовослужбовці, учасники бойових дій мають право на пільги, зокрема, на отримання житла.

Закон чітко визначає, що військових першочергово забезпечують жилою площею у випадку, якщо ті потребують поліпшення житлових умов.

Також військові мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Протягом якого часу учасник війни має отримати квартиру

Якщо ж учасник бойових дій був поранений, отримав контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, його мають забезпечити жилою площею, зокрема, за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій.

Цей процес має завершитися протягом двох років з дня взяття такого військовослужбовця на квартирний облік.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають військовослужбовці право на безкоштовний проїзд.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги на роботі для ветеранів війни гарантує держава.