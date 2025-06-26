Пільги для військових - безкоштовний проїзд для УБД

Українські військовослужбовці. Фото: УНІАН

Військовослужбовцям Збройних сил України, ветеранам російсько-української війни гарантується право безоплатного проїзду у різних видах громадського транспорту. Це стосується як міського, так і міжміського траспорту.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Українські військовослужбовці, зокрема, учасники бойових дій, мають право на транспортні пільги.

Ці пільги гарантують безкоштовний проїзд різними видами громадського транспорту.

Йдеться, зокрема, про увесь міський пасажирський транспорт.

На які види міжміського транспорту розповсюджуються пільги

Крім того, військові мають право безоплатного проїзду на:

автомобільному транспорті загального користування в сільській місцевості;

залізничному і водному транспорті приміського сполучення;

автобусах приміських і міжміських маршрутів (зокрема, внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання).

Для забезпечення права на безкоштовний проїзд потрібне посвідчення встановленого зразка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги на квартирну плату отримують військовослужбовці.

Додамо, ми повідомляли про те, які медичні послуги є безкоштовними для учасників бойових дій.