Льготы для военных - бесплатный проезд для УБД

Льготы для воинов — есть ли право на бесплатный проезд
Военнослужащим Вооруженных сил Украины, ветеранам российско-украинской войны гарантируется право бесплатного проезда в различных видах общественного транспорта. Это касается как городского, так и междугороднего траспорта.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Бесплатный проезд для военных
Украинские военнослужащие, в частности, участники боевых действий, имеют право на транспортные льготы.
Эти льготы гарантируют бесплатный проезд различными видами общественного транспорта.
Речь идет, в частности, обо всем городском пассажирском транспорте.
На какие виды междугороднего транспорта распространяются льготы
Кроме того, военные имеют право бесплатного проезда на:
- автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности;
- железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения;
- автобусах пригородных и междугородных маршрутов (в частности, внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства).
Для обеспечения права на бесплатный проезд нужно удостоверение установленного образца.
Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на квартирную плату получают военнослужащие.
Добавим, мы сообщали о том, какие медицинские услуги являются бесплатными для участников боевых действий.
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