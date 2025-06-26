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Главная Военная экономика Льготы для воинов — есть ли право на бесплатный проезд

Льготы для воинов — есть ли право на бесплатный проезд

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 05:58
Льготы для военных - бесплатный проезд для УБД
Украинские военнослужащие. Фото: УНІАН
Ключові моменти Бесплатный проезд для военных На какие виды междугороднего транспорта распространяются льготы

Военнослужащим Вооруженных сил Украины, ветеранам российско-украинской войны гарантируется право бесплатного проезда в различных видах общественного транспорта. Это касается как городского, так и междугороднего траспорта.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Бесплатный проезд для военных

Украинские военнослужащие, в частности, участники боевых действий, имеют право на транспортные льготы.

Эти льготы гарантируют бесплатный проезд различными видами общественного транспорта.

Речь идет, в частности, обо всем городском пассажирском транспорте.

На какие виды междугороднего транспорта распространяются льготы

Кроме того, военные имеют право бесплатного проезда на:

  • автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности;
  • железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения;
  • автобусах пригородных и междугородных маршрутов (в частности, внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства).

Для обеспечения права на бесплатный проезд нужно удостоверение установленного образца.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на квартирную плату получают военнослужащие.

Добавим, мы сообщали о том, какие медицинские услуги являются бесплатными для участников боевых действий.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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