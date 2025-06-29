Льготы для УБД - бесплатное жилье для военных

Военный получает ордер на жилье. Фото: "АрміяInform"

Украинское государство обязуется обеспечить военнослужащих ВСУ жильем. Прежде всего это касается тех военных, которые были ранены или контужены в бою, им должны выдать квартиру в течение двух лет с момента постановки на квартирный учет.

Об этом сообщало Министерство по вопросам ветеранов Украины.

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Первоочередное жилье — военным

Военнослужащие, участники боевых действий имеют право на льготы, в частности, на получение жилья.

Закон четко определяет, что военных в первую очередь обеспечивают жилой площадью в случае, если те нуждаются в улучшении жилищных условий.

Также военные имеют право на первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

В течение какого времени участник войны должен получить квартиру

Если же участник боевых действий был ранен, получил контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, его должны обеспечить жилой площадью, в частности, за счет жилой площади, которая передается министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций.

Этот процесс должен завершиться в течение двух лет со дня взятия такого военнослужащего на квартирный учет.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли военнослужащие право на бесплатный проезд.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы на работе для ветеранов войны гарантирует государство.