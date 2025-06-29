Льготы для УБД - бесплатное жилье для военных

Жилье для военных — кто получит бесплатные квартиры
Украинское государство обязуется обеспечить военнослужащих ВСУ жильем. Прежде всего это касается тех военных, которые были ранены или контужены в бою, им должны выдать квартиру в течение двух лет с момента постановки на квартирный учет.
Об этом сообщало Министерство по вопросам ветеранов Украины.
Первоочередное жилье — военным
Военнослужащие, участники боевых действий имеют право на льготы, в частности, на получение жилья.
Закон четко определяет, что военных в первую очередь обеспечивают жилой площадью в случае, если те нуждаются в улучшении жилищных условий.
Также военные имеют право на первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.
В течение какого времени участник войны должен получить квартиру
Если же участник боевых действий был ранен, получил контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, его должны обеспечить жилой площадью, в частности, за счет жилой площади, которая передается министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций.
Этот процесс должен завершиться в течение двух лет со дня взятия такого военнослужащего на квартирный учет.
Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли военнослужащие право на бесплатный проезд.
Добавим, мы сообщали о том, какие льготы на работе для ветеранов войны гарантирует государство.
Читайте Новини.LIVE!