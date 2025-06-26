Виплати у ЗСУ — скільки отримуватимуть військовослужбовці з 1 липня 2025 року

Гроші в руках військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Грошове забезпечення українських військовослужбовців розраховується згідно з кількома чинниками. Зокрема сума виплат залежить від військового звання, стажу, умов служби та рівня військових операцій.

Новини.LIVE розповідають, на які мінімальні та максимальні виплати можуть розраховувати захисники з 1 липня 2025 року.

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Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також Постанови Кабінету Міністрів України № 704, грошове забезпечення військовослужбовців складається з кількох частин:

Основні виплати — включають посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років. Додаткові виплати — надбавки за умови служби, за виконання завдань з оборони, за особливі заслуги тощо. Одноразові доплати та допомоги.

Основні виплати — суми у липні 2025 року

Основні виплати складаються з базової ставки, яку військовий отримує відповідно до займаної посади. Розмір окладу залежить від рівня відповідальності та складності виконуваних завдань. Крім того, їх розмір залежить від тривалості служби та звання військовослужбовця (солдат, сержант, офіцер тощо). Що вище звання, то більший оклад.

У 2025 році мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ становить 20 100 грн.

Додаткові виплати — кому та скільки нараховують

Постановою Кабміну № 168 передбачено грошові надбавки захисникам Сума доплати може відрізнятися залежно від досвіду, наявності відряджень, звання військовослужбовця та інших чинників:

30 000 грн — нараховується захисникам, які виконують бойові завдання поза межами зон бойових дій;

50 000 грн — доплачують військовослужбовцям, які відповідальні за управління військами;

100 000 грн — надається військовим, які безпосередньо виконують завдання у зоні бойових дій, за ураження ворожої техніки або за порятунок військової техніки під вогневими ударами супротивника.

Крім того, військовослужбовці можуть отримати "накопичувальну" доплату — 70 000 грн. Вона виплачується захисникам, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення з противником або в його тилу, за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Одноразові виплати — підстави

У липні 2025 року, залежно від обставин, військовослужбовці також можуть отримати одноразові виплати, як от:

допомога на оздоровлення — у розмірі основного грошового забезпечення (без доплат);

матеріальна допомога для розв’язання соціально-побутових питань — — у розмірі основного грошового забезпечення (без доплат);

грошова допомога після укладення першого контракту — від 24 000 грн залежно від звання та терміну контракту;

допомога при пораненні — сума залежить від ступеня тяжкості поранення, встановленого ВЛК та МСЕК;

грошова допомога у разі звільнення зі служби (розмір залежить від вислуги років) тощо.

Також військовослужбовцям можуть виплачуватися одноразові премії за особливі досягнення або виконання важливих завдань. Вони призначаються за ініціативою командування або відповідно до наказів.

Раніше ми писали, які категорії військовослужбовців можуть отримати доплату в сумі 24 000 грн.

Також дізнавайтеся, які виплати належать захисникам, звільненим з полону.