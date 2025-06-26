Выплаты в ВСУ — сколько будут получать военнослужащие с 1 июля 2025 года

Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Денежное обеспечение украинских военнослужащих рассчитывается согласно нескольким факторам. В частности сумма выплат зависит от воинского звания, стажа, условий службы и уровня военных операций.

Новини.LIVE рассказывают, на какие минимальные и максимальные выплаты могут рассчитывать защитники с 1 июля 2025 года.

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В соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также Постановлением Кабинета Министров Украины № 704, денежное обеспечение военнослужащих состоит из нескольких частей:

Основные выплаты — включают должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет. Дополнительные выплаты — надбавки за условия службы, за выполнение задач по обороне, за особые заслуги и т.д. Единовременные доплаты и пособия.

Основные выплаты — суммы в июле 2025 года

Основные выплаты состоят из базовой ставки, которую военный получает в соответствии с занимаемой должностью. Размер оклада зависит от уровня ответственности и сложности выполняемых задач. Кроме того, их размер зависит от продолжительности службы и звания военнослужащего (солдат, сержант, офицер и т.д.). Чем выше звание, тем больше оклад.

В 2025 году минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ составляет 20 100 грн.

Дополнительные выплаты — кому и сколько начисляют

Постановлением Кабмина № 168 предусмотрены денежные надбавки защитникам Сумма доплаты может отличаться в зависимости от опыта, наличия командировок, звания военнослужащего и других факторов:

30 000 грн — начисляется защитникам, которые выполняют боевые задачи вне зон боевых действий;

50 000 грн — доплачивают военнослужащим, которые ответственны за управление войсками;

100 000 грн — предоставляется военным, которые непосредственно выполняют задачи в зоне боевых действий, за поражение вражеской техники или за спасение военной техники под огневыми ударами противника.

Кроме того, военнослужащие могут получить "накопительную" доплату — 70 000 грн. Она выплачивается защитникам, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения с противником или в его тылу, за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Единовременные выплаты — основания

В июле 2025 года, в зависимости от обстоятельств, военнослужащие также могут получить единовременные выплаты, такие как:

помощь на оздоровление — в размере основного денежного обеспечения (без доплат);

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов - в размере основного денежного обеспечения (без доплат);

денежная помощь после заключения первого контракта — от 24 000 грн в зависимости от звания и срока контракта;

помощь при ранении — сумма зависит от степени тяжести ранения, установленного ВВК и МСЭК;

денежная помощь в случае увольнения со службы (размер зависит от выслуги лет) и тому подобное.

Также военнослужащим могут выплачиваться единовременные премии за особые достижения или выполнение важных заданий. Они назначаются по инициативе командования или в соответствии с приказами.

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