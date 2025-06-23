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Головна Економіка Виплати військовим після полону — що передбачено у червні 2025

Виплати військовим після полону — що передбачено у червні 2025

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Дата публікації: 23 червня 2025 08:20
Виплати військовим, звільненим з полону — як оформити у червні 2025 року
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Види виплат військовим, звільненим з полону Як оформити виплати

Військовослужбовці, які повернулися з російського полону, можуть розраховувати на комплексну державну підтримку. Зокрема їм належить декілька видів грошової допомоги.

Скільки отримують захисники після полону та як оформити виплати, пояснили фахівці "Гончаренко центру".

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Види виплат військовим, звільненим з полону 

Військовослужбовцям, які повернулися з ворожого полону, належить три види виплат:

  1. Одноразова грошова допомога — 100 000 грн.
  2. Щорічна грошова допомога — 100 000 грн за кожен рік перебування в полоні.
  3. Частина (50% або 80%) грошового забезпечення за час, проведений в неволі — сума визначається індивідуально, залежно від наявности особистого розпорядження.

Військовослужбовець має право скласти у письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок захоплення в полон або зникнення безвісти про виплату належного йому грошового забезпечення рідним за його вибором, визначивши розмір частки таких людей у відсотках. 

Якщо такого розпорядження не було, 50% грошового забезпечення з січня 2025 року виплачувалось родичам першої черги — подружжю, законним представникам неповнолітніх дітей або батькам. 

За відсутності представників першої черги, 20% забезпечення розподіляється рівними частками між представниками другої черги — повнолітніми дітьми, рідними братами чи сестрами, законним представником яких є військовий.

Решта, 50% або 80% відповідно, зберігається у військовій частині. Ці гроші виплачують військовому після повернення з полону.

Як оформити виплати

Для отримання грошової допомоги від держави необхідно оформити офіційний статус особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Для цього військовослужбовець, член його родини або законний представник має подати заяву до Міністерства розвитку громад та територій України. 

До заяви треба додати наступні документи: 

  • довідку про перебування в місцях несвободи із зазначенням строку або документ про участь у добровольчому формуванні;
  • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);
  • повідомлення органів Сил безпеки та оборони стосовно особи. 

Спеціальна Комісія розгляне надані матеріали та прийме рішення щодо надання відповідного статусу. Після цього дані вносяться у Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України й призначаються відповідні виплати.

Раніше ми писали, чи можуть військові, звільнені з полону, під час лікування отримувати додаткову винагороду у розмірі 100 000 грн.

Також дізнавайтеся, які пільги належать захисникам, які повернулися з полону. 

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Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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