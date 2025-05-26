Звільнення з полону — на які виплати можуть розраховувати українці у 2025 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські захисники, які повернулися з російського полону, мають право на комплексну державну підтримку. Зокрема, військовослужбовцям належать різноманітні пільги та компенсації.

Новини.LIVE розповідають детально, на які соціальні гарантії можуть розраховувати українці, які повернулися з російського полону.

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Питання підтримки військовополонених (в тому числі звільнених з полону) та членів їхніх сімей регулюється Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

Фінансова підтримка звільнених з полону

Військові, які повернулися з російського полону, мають право на отримання двох видів грошової допомоги, таких як:

Одноразова виплата в розмірі 100 тис. грн після звільнення з полону. Щорічна виплата у розмірі 100 тис. грн за кожен рік перебування в неволі.

Для нарахування грошової допомоги необхідно, щоб був встановлений факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт підтверджує спеціальна комісія при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. До комісії треба звертатися з довідкою про перебування в полоні, яку можна отримати в Національному інформаційному бюро.

Інші соціальні гарантії для захисників після полону

Крім грошової допомоги, військовослужбовцям належать такі преференції:

медична, реабілітаційна, психологічна допомога, соціальна та професійна адаптація;

соціальні послуги;

пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсація його вартості;

першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів тимчасового проживання;

збереження місця роботи протягом усього періоду перебування в полоні, а також протягом шести місяців після звільнення;

право на одноразове отримання ваучера для перекваліфікації або підвищення кваліфікації;

звільнення від фінансових зобов’язань та штрафів на період полону і протягом шести місяців після звільнення з можливістю реструктуризації боргів;

цільова підтримка для здобуття освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Щоб скористатися соціальними гарантіями, військовослужбовець має оформити офіційний статус особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, подавши заяву до Міністерства розвитку громад та територій України.

До заяви додається довідка про перебування в місцях несвободи із зазначенням строку. Крім того, залежно від індивідуальних обставин, можуть знадобитися й інші документи. Наприклад, витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи).

Раніше ми писали, що протягом кількох років військові частини недонараховували виплати військовослужбовцям, тож захисники отримували суму меншу ніж їм належить й можуть претендувати на компенсацію.

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