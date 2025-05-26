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Освобождение из плена — какие выплаты и льготы положены военным

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Дата публикации 26 мая 2025 18:06
Освобождение из плена — на какие выплаты могут рассчитывать украинцы в 2025 году
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские защитники, которые вернулись из российского плена, имеют право на комплексную государственную поддержку. В частности, военнослужащим принадлежат различные льготы и компенсации.

Новини.LIVE рассказывают подробно, на какие социальные гарантии могут рассчитывать украинцы, вернувшиеся из российского плена.

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Вопрос поддержки военнопленных (в том числе освобожденных из плена) и членов их семей регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

Финансовая поддержка освобожденных из плена

Военные, которые вернулись из российского плена, имеют право на получение двух видов денежной помощи, таких как:

  1. Единовременная выплата в размере 100 тыс. грн после освобождения из плена.
  2. Ежегодная выплата в размере 100 тыс. грн за каждый год пребывания в неволе.

Для начисления денежной помощи необходимо, чтобы был установлен факт лишения свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Этот факт подтверждает специальная комиссия при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В комиссию надо обращаться со справкой о пребывании в плену, которую можно получить в Национальном информационном бюро.

Другие социальные гарантии для защитников после плена

Кроме денежной помощи, военнослужащим принадлежат такие преференции:

  • медицинская, реабилитационная, психологическая помощь, социальная и профессиональная адаптация;
  • социальные услуги;
  • льготное обеспечение санаторно-курортным лечением или компенсация его стоимости;
  • первоочередное право на обеспечение жилыми помещениями из фондов временного проживания;
  • сохранение места работы в течение всего периода пребывания в плену, а также в течение шести месяцев после освобождения;
  • право на одноразовое получение ваучера для переквалификации или повышения квалификации;
  • освобождение от финансовых обязательств и штрафов на период плена и в течение шести месяцев после освобождения с возможностью реструктуризации долгов;
  • целевая поддержка для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Чтобы воспользоваться социальными гарантиями, военнослужащий должен оформить официальный статус лица, лишенного личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, подав заявление в Министерство развития общин и территорий Украины.

К заявлению прилагается справка о пребывании в местах несвободы с указанием срока. Кроме того, в зависимости от индивидуальных обстоятельств, могут понадобиться и другие документы. Например, выписка из Единого государственного реестра досудебных расследований (при наличии уголовного производства в отношении лица).

Ранее мы писали, что в течение нескольких лет воинские части недоначисляли выплаты военнослужащим, поэтому защитники получали сумму меньше чем им положено и могут претендовать на компенсацию.

Также узнавайте о новых выплатах, которые хотят ввести для мобилизованных украинцев.

выплаты ВСУ пленные льготы денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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