Звільнення з полону — чи виплачують військовим 100 тисяч гривень під час лікування

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Після повернення з полону українські військові мають право на отримання грошової допомоги. Проте захисники часто ставлять питання, чи можуть вони під час лікування отримувати додаткову винагороду у розмірі 100 000 грн.

Які виплати належать військовим, звільненим з полону, пояснили фахівці "Гончаренко центру".

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Додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень, як зазначили юристи, не виплачується під час лікування або реабілітації військовослужбовцям, які повернулися з полону.

Ця виплата здійснюється після лікування внаслідок поранення, травми, контузії. Підставою для її нарахування є довідка про обставини травми. (Форма 5). Ця довідка береться до уваги військово-лікарською комісією (ВЛК) та дає підставу для встановлення причинного зв'язку між травмою, пораненням, контузією і станом здоров'я.

"Це важливо як для отримання виплати під час лікування, так і в разі встановлення інвалідності", — йдеться у дописі.

Фахівці пояснили: якщо мова йде про захворювання, отримане під час полону, то це не є підставою для виплати додаткової винагороди.

Які виплати належать військовим після полону

Захисники, які повернулися з полону, можуть отримати:

Одноразову державну грошову допомогу 100 000 грн. Щорічну державну грошову допомогу. 50% грошового забезпечення, яке зберігалося за ними з початку 2025 року (якщо немає іншого розпорядження).

Щоб оформити виплати від держави, необхідно отримати офіційний статус особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Для цього військовослужбовець, член його родини або законний представник має подати заяву до Міністерства розвитку громад та територій України.

Раніше ми писали, на які соціальні гарантії можуть розраховувати українці, які повернулися з російського полону.

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