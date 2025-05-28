Оформлення статусу полоненого і виплат — куди звертатися

Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці, які були в полоні через збройну агресію Росії проти України, можуть розраховувати на відповідні пільги, виплати та допомогу лише за умови офіційного підтвердження їхнього статусу. Для цього необхідно звернутися до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України із заявою про надання статусу особи, що перебувала в місцях несвободи.

Як оформити пільги та допомогу звільненим з полону військовослужбовцям пояснить Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто має право подати заяву про те, що людина була в полоні

Подати заяву має право як сам військовий, так і його близький родич або уповноважений представник. Зразок заяви визначено в наказі Міністерства №76 від 21 січня 2025 року.

Які документи треба подавати

До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують сам факт полону. Серед них — офіційна довідка з вказаним терміном перебування в неволі або документ, який підтверджує участь у добровольчому формуванні.

Також можуть бути долучені витяг з ЄРДР, якщо відкрито кримінальне провадження, а також повідомлення від органів сектору безпеки та оборони.

Усі матеріали розглядає спеціальна комісія. Якщо вона ухвалює позитивне рішення, військовослужбовець отримує офіційне підтвердження статусу, а його дані вносять до Єдиного реєстру осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України. Це відкриває доступ до передбачених законом соціальних гарантій, компенсацій та пільг.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали також про те, які пільги та виплати доступні військовим, що повернулися з полону.

Також у Мін'юсті пояснили, чи впливає статус військовослужбовця на виплату аліментів.