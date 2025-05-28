Оформление статуса пленного и выплат — куда обращаться

Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие, которые были в плену из-за вооруженной агрессии России против Украины, могут рассчитывать на соответствующие льготы, выплаты и помощь только при условии официального подтверждения их статуса. Для этого необходимо обратиться в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с заявлением о предоставлении статуса лица, находившегося в местах несвободы.

Как оформить льготы и помощь освобожденным из плена военнослужащим объяснит Новини.LIVE.

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Подать заявление имеет право как сам военный, так и его близкий родственник или уполномоченный представитель. Образец заявления определен в приказе Министерства №76 от 21 января 2025 года.

Какие документы надо подавать

К заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие сам факт плена. Среди них — официальная справка с указанным сроком пребывания в неволе или документ, подтверждающий участие в добровольческом формировании.

Также могут быть приобщены выписка из ЕРДР, если открыто уголовное производство, а также сообщения от органов сектора безопасности и обороны.

Все материалы рассматривает специальная комиссия. Если она принимает положительное решение, военнослужащий получает официальное подтверждение статуса, а его данные вносят в Единый реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины. Это открывает доступ к предусмотренным законом социальным гарантиям, компенсациям и льготам.

Напомним, Новини.LIVE писали также о том, какие льготы и выплаты доступны военным, вернувшимся из плена.

Также в Минюсте объяснили, влияет ли статус военнослужащего на выплату алиментов.