Освобождение из плена — выплачивают ли военным 100 тысяч гривен во время лечения

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

После возвращения из плена украинские военные имеют право на получение денежной помощи. Однако защитники часто задают вопрос, могут ли они во время лечения получать дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн.

Какие выплаты положены военным, освобожденным из плена, объяснили специалисты "Гончаренко центра".

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Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен, как отметили юристы, не выплачивается во время лечения или реабилитации военнослужащим, вернувшимся из плена.

Эта выплата осуществляется после лечения вследствие ранения, травмы, контузии. Основанием для ее начисления является справка об обстоятельствах травмы (Форма 5). Эта справка принимается во внимание военно-врачебной комиссией (ВВК) и дает основание для установления причинной связи между травмой, ранением, контузией и состоянием здоровья.

"Это важно как для получения выплаты во время лечения, так и в случае установления инвалидности", — говорится в сообщении.

Специалисты объяснили: если речь идет о заболевании, полученном во время плена, то это не является основанием для выплаты дополнительного вознаграждения.

Какие выплаты положены военным после плена

Защитники, которые вернулись из плена, могут получить:

Единовременную государственную денежную помощь 100 000 грн. Ежегодную государственную денежную помощь. 50% денежного обеспечения, которое сохранялось за ними с начала 2025 года (если нет другого распоряжения).

Чтобы оформить выплаты от государства, необходимо получить официальный статус лица, лишенного личной свободы вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины. Для этого военнослужащий, член его семьи или законный представитель должен подать заявление в Министерство развития общин и территорий Украины.

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