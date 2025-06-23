Выплаты военным, освобожденным из плена — как оформить в июне 2025 года

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие, вернувшиеся из российского плена, могут рассчитывать на комплексную государственную поддержку. В частности им положено несколько видов денежной помощи.

Сколько получают защитники после плена и как оформить выплаты, объяснили специалисты "Гончаренко центра".

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Военнослужащим, вернувшимся из вражеского плена, полагается три вида выплат:

Единовременная денежная помощь — 100 000 грн. Ежегодная денежная помощь — 100 000 грн за каждый год пребывания в плену. Часть (50% или 80%) денежного обеспечения за время, проведенное в неволе — сумма определяется индивидуально, в зависимости от наличия личного распоряжения.

Военнослужащий имеет право составить в письменной произвольной форме личное распоряжение на случай захвата в плен или пропажи без вести о выплате причитающегося ему денежного обеспечения родным по его выбору, определив размер доли таких людей в процентах.

Если такого распоряжения не было, 50% денежного обеспечения с января 2025 года выплачивалось родственникам первой очереди — супругам, законным представителям несовершеннолетних детей или родителям.

При отсутствии представителей первой очереди, 20% обеспечения распределяется равными долями между представителями второй очереди — совершеннолетними детьми, родными братьями или сестрами, законным представителем которых является военный.

Остальные, 50% или 80% соответственно, сохраняется в воинской части. Эти деньги выплачивают военному после возвращения из плена.

Как оформить выплаты

Для получения денежной помощи от государства необходимо оформить официальный статус лица, лишенного личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Для этого военнослужащий, член его семьи или законный представитель должен подать заявление в Министерство развития общин и территорий Украины.

К заявлению надо приложить следующие документы:

справку о пребывании в местах несвободы с указанием срока или документ об участии в добровольческом формировании;

выписку из Единого государственного реестра досудебных расследований (при наличии уголовного производства в отношении лица);

сообщение органов Сил безопасности и обороны в отношении лица.

Специальная Комиссия рассмотрит предоставленные материалы и примет решение о предоставлении соответствующего статуса. После этого данные вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и назначаются соответствующие выплаты.

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