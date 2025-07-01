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Выплаты военным в июле — в каких числах начисляют деньги

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 20:05
Денежное обеспечение в ВСУ — в каких числах начислят выплаты в июле
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Денежное обеспечение украинских военнослужащих состоит из основной суммы и ряда доплат. Размер выплат зависит от ряда факторов, таких как должность, воинское звание, условия и место службы и тому подобное. Деньги поступают в два этапа на банковские карточки защитников.

Новини.LIVE рассказывают, на какие выплаты военнослужащие могут рассчитывать в июле 2025 года и в какие даты должны начислить деньги.

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В соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также Постановлением Кабинета Министров Украины № 704, денежное обеспечение военнослужащих состоит из нескольких частей:

  1. Основное денежное обеспечение — не менее 20 100 грн. Сюда входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет.
  2. Дополнительные выплаты — от 30 000 до 100 000 грн в зависимости от выполненных задач. Речь идет о так называемых боевых — надбавки за условия службы, за выполнение задач по обороне, за особые заслуги и тому подобное.
  3. Единовременные пособия — оздоровительные, на решение социально-бытовых вопросов и др. Суммы начисляются индивидуально, в зависимости от вида помощи, должности военнослужащего и многих других показателей.

Кроме того, в ВСУ существует ряд других вознаграждений и выплат. В частности, это "накопительная" доплата 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения, денежная помощь после заключения первого контракта — от 24 000 грн, помощь в случае увольнения со службы и тому подобное.

Когда военнослужащим поступают выплаты

Обычно военнослужащие получают на банковские карты средства в два этапа:

  • аванс — с 5 по 15 число месяца;
  • основная сумма — с 25 числа до начала следующего месяца.

Соответственно в этих же датах средства должны поступить и в июле 2025 года.

Однако стоит отметить, что возможны задержки в выплатах из-за отсутствия средств в бюджете или неправильно оформленные запросы. Также они могут быть связаны с необходимостью согласования доплат за выполнение боевых задач.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Также узнавайте, кто из военнослужащих может получить оздоровительные выплаты в июле 2025 года.

выплаты ВСУ военные деньги военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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