Денежное обеспечение в ВСУ — в каких числах начислят выплаты в июле

Выплаты военным в июле — в каких числах начисляют деньги
Денежное обеспечение украинских военнослужащих состоит из основной суммы и ряда доплат. Размер выплат зависит от ряда факторов, таких как должность, воинское звание, условия и место службы и тому подобное. Деньги поступают в два этапа на банковские карточки защитников.
Новини.LIVE рассказывают, на какие выплаты военнослужащие могут рассчитывать в июле 2025 года и в какие даты должны начислить деньги.
Виды выплат военнослужащих
В соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также Постановлением Кабинета Министров Украины № 704, денежное обеспечение военнослужащих состоит из нескольких частей:
- Основное денежное обеспечение — не менее 20 100 грн. Сюда входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет.
- Дополнительные выплаты — от 30 000 до 100 000 грн в зависимости от выполненных задач. Речь идет о так называемых боевых — надбавки за условия службы, за выполнение задач по обороне, за особые заслуги и тому подобное.
- Единовременные пособия — оздоровительные, на решение социально-бытовых вопросов и др. Суммы начисляются индивидуально, в зависимости от вида помощи, должности военнослужащего и многих других показателей.
Кроме того, в ВСУ существует ряд других вознаграждений и выплат. В частности, это "накопительная" доплата 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения, денежная помощь после заключения первого контракта — от 24 000 грн, помощь в случае увольнения со службы и тому подобное.
Когда военнослужащим поступают выплаты
Обычно военнослужащие получают на банковские карты средства в два этапа:
- аванс — с 5 по 15 число месяца;
- основная сумма — с 25 числа до начала следующего месяца.
Соответственно в этих же датах средства должны поступить и в июле 2025 года.
Однако стоит отметить, что возможны задержки в выплатах из-за отсутствия средств в бюджете или неправильно оформленные запросы. Также они могут быть связаны с необходимостью согласования доплат за выполнение боевых задач.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
Также узнавайте, кто из военнослужащих может получить оздоровительные выплаты в июле 2025 года.
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