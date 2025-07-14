Соцподдержка военных — какие льготы УБД смогут получить в августе 2025 года

Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Военнослужащие, защищающие Украину от российской агрессии, имеют право на льготы и социальные гарантии, предусмотренные законодательством. В частности, участники боевых действий могут рассчитывать на коммунальные скидки, бесплатные медицинские и транспортные услуги.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы для УБД будут действовать в августе 2025 года.

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В целом, согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", защитники со статусом УБД (а также члены их семей) имеют право на более двух десятков различных видов льгот. В августе изменений в их перечне пока не предвидится.

Медицинские льготы

УБД, имеющие соответствующее удостоверение, подтверждающее статус, имеют право:

бесплатно получать лекарства и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередно и бесплатно получать услуги по зубопротезированию (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

бесплатно получать путевки в санаторно-курортные учреждения (или компенсацию стоимости путевки);

пользоваться при выходе на пенсию (независимо от времени выхода) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

ежегодно проходить медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;

первоочередно обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях.

Транспортные льготы

Согласно вышеуказанному закону, участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд такими видами транспорта:

пассажирский городской — все виды;

автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;

железнодорожный и водный транспорт пригородного сообщения;

автобусы пригородных и междугородных маршрутов, в частности внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства.

Кроме того, участники боевых действий могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в два года (в обе стороны) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой.

Льготы на услуги ЖКХ

Защитникам полагается 75% скидки на:

квартплату;

оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг;

на оплату стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Для военных с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.

Все коммунальные льготы предоставляются участникам боевых действий и членам их семей, проживающих вместе с ними, независимо от вида жилья или формы собственности на него.

Образовательные льготы

УБД и их дети имеют право на государственную поддержку в получении образования. Это, в том числе:

полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатное проживание в общежитии.

Кроме того, на территории других государств им предоставляется преимущественное право на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования.

УБД также имеют право на различные налоговые и трудовые льготы, такие как освобождение от уплаты ЕСВ, первоочередное трудоустройство и дополнительные отпуска и тому подобное. К тому же защитники в первую очередь получают земельные участки для строительства и, при необходимости, обеспечиваются жилой площадью.

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