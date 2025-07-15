Льготы для педагогов — какую поддержку будет оказывать государство в августе

Льготы для учителей — на какую поддержку рассчитывать в августе
Профессия учителя — тяжелая и ответственная, поэтому государство оказывает педагогам дополнительную поддержку. В 2025 году педагоги могут рассчитывать на несколько важных льгот. Речь идет о возможности досрочного выхода на пенсию и помощь с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Но воспользоваться ими смогут только те, кто соответствует определенным условиям.
О том, на какую дополнительную поддержку от государства могут рассчитывать некоторые педагоги в августе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Компенсация коммунальных расходов
По информации Пенсионного фонда Украины, педагоги-пенсионеры, проживающие в сельской местности, могут получить 100% компенсацию расходов на:
- оплату жилищно-коммунальных услуг;
- приобретение печного топлива и баллонного газа (в пределах социальных норм).
Это касается только тех, кто постоянно проживает в селе, и при условии, что средний доход на одного члена семьи не превышает 4 240 грн в месяц.
Возможность раньше уйти на пенсию
В 2025 году учителя могут выйти на пенсию досрочно — за выслугу лет. Это касается тех, кто:
- достиг 55-летнего возраста;
- имеет не менее 30 лет педагогического стажа.
Такую возможность предусматривает пункт "е" статьи 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".
Однако, чтобы получать эту пенсию, нужно уволиться с должности, которая дает право на такое пенсионное обеспечение. Если учитель снова начнет работать по специальности, пенсию приостановят — и восстановят только после повторного увольнения.
Ранее мы писали, что профессия учителя имеет большое значение для общества, поэтому государство стремится обеспечить педагогам надлежащую поддержку. С завершением летних каникул педагоги могут рассчитывать на надбавку к своей заработной плате.
Также мы рассказывали, что сегодня в украинских школах учитель трудового обучения выполняет чрезвычайно важную функцию. Его задача — не только научить учеников пользоваться инструментами или освоить бытовые навыки, но и помочь сформировать практический подход к жизни, воспитать самостоятельность и ответственность.
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