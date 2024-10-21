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Это не только хорошее успокоительное — чем мята полезна для здоровья

21 октября 2024 12:07
Елена Остапчук - Редактор
Елена Остапчук
Редактор
Чем мята полезна для здоровья — диетологи рассказали
Человек, который держит выращенную мяту. Фото: Pexels
Елена Остапчук - Редактор
Елена Остапчук
Редактор

Мята — это не только вкусная и ароматная добавка к чаю, это еще и невероятная польза для человеческого организма. Диетолог Райан Гейгер рассказал, как эта популярная домашняя трава, на самом деле, влияет на здоровье и почему ее следует добавить в свой рацион питания.

Об этом сообщает Real Simple.

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Польза мяты для здоровья

Укрепление иммунной системы

В составе мяты содержится много антиоксидантов, защищающих клетки в организме от вредных молекул и свободных радикалов. Благодаря этому это домашнее растение способно уменьшать воспаление в организме и, тем самым, укреплять иммунитет человека. К тому же, диетологи определили тот факт, что мята способна даже бороться с онкологией.

Поддержка состояния полости рта

Диетолог Райан Гейгер заявил, что масло перечной мяты также оказывает антибактериальное, противогрибковое и антибиопленочное действие. То есть, это растение способно лечить целый список проблем в полости рта. Поэтому неудивительно, что стоматологи широко используют мяту при лечении пациентов.

Мята
Свежая мята в миске. Фото: Freepik

Улучшение состояния здоровья глаз

Мята считается отличным источником витамина А, поэтому она также положительно влияет на здоровье глаз. Этот витамин помогает защищать глаза от определенных болезней, например, от такой проблемы, как дегенерация желтого пятна.

Поддержка здоровья мозга и сна

Согласно исследованиям, это домашнее растение хорошо влияет на несколько аспектов здоровья мозга и улучшает качество сна, ведь в его составе содержатся биоактивные соединения. Также медики выяснили, что мята может убирать стресс с тревогой и даже способна улучшать сон у людей с онкологической болезнью.

Чай
Свежая мята и чай из нее. Фото: Freepik

Улучшение здоровья кишечника

По словам диетолога, мята также улучшает состояние здоровья кишечника человека, особенно это касается перечной мяты. К тому же, ученые выяснили, что это домашнее растение способно вылечить синдром раздраженного кишечника.

Чем еще мята полезна для здоровья

Также мята способна:

  • Улучшать состояние здоровья сердца
  • Налаживать процесс обмена веществ
  • Поддерживать здоровое состояние дыхательных путей

Напомним, мы писали о том, как сало, на самом деле, влияет на состояние здоровья организма человека.

Раньше мы рассказывали о том, какую пользу для здоровья человека имеет мед.

Также мы сообщали о том, как фисташки влияют на организм человека.

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