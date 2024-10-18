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Хороша альтернатива цукру — як мед впливає на організм людини

18 жовтня 2024 12:15
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор
Чим корисний мед — дієтологи розкрили його неочікувані властивості
Молода жінка, яка вживає мед. Фото: Alo
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор

Багато хто не їсть цукор і замість нього в чай додає мед, і недарма, адже це справжнє джерело вітамінів і мінералів. Дієтологиня Майя Вадівелу розповіла, які ж корисні властивості має цей продукт і як він насправді впливає на організм людини.

Про це повідомляє Mirror.

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Що входить до складу меду

Дієтологи наголошують, що цей продукт харчування має високу калорійність і енергетичну цінність, адже до його складу входить десь 80% цукру. Виявляється, одна столова ложка меду містіть близько 64 калорій, 17 грамів вуглеводів і стільки ж цукру.

Мед
Мед на паличці з банки. Фото: Pixabay

Водночас цей продукт харчування має у своєму складу чимало корисних елементів, які необхідні людині для гарного здоров’я. Йдеться про такі поживні компоненти, як:

  • Вітамін С
  • Фолієва кислота
  • Кальцій
  • Калій
  • Селен
  • Залізо
  • Магній

Однак у складі цього продукт немає таких речовин, як:

  • Холестерин
  • Білки
  • Жири
  • Клітковина

Чим мед корисний для здоров’я

За словами дієтологиня, якщо порівнювати мед із цукром, то перший набагато корисніший. Водночас медики рекомендують підсолоджувати чай саме медом, а не цукром, адже до його складу входить фенольна кислота і флавоноїди. 

Женщина с медом
Жінка, яка їсть мед. Фото: Interia

Також мед може допомогти знизити ризик розвитку серцевих захворювань і рівень "поганого" холестерину. В останньому випадку необхідно їсти приблизно дві столові ложки меду на день.

Що краще — світлий чи темний мед

Існує декілька видів меду, зокрема, світлий і темний, які відрізняються між собою за користь. Медики наголошують, що до складу темного меду входить більше антиоксидантів, ніж у світлому. До того ж мед здатний боротися з грибками і мікробами.

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