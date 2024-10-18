Чим корисний мед — дієтологи розкрили його неочікувані властивості

Молода жінка, яка вживає мед. Фото: Alo

Багато хто не їсть цукор і замість нього в чай додає мед, і недарма, адже це справжнє джерело вітамінів і мінералів. Дієтологиня Майя Вадівелу розповіла, які ж корисні властивості має цей продукт і як він насправді впливає на організм людини.

Про це повідомляє Mirror.

Читайте також:

Що входить до складу меду

Дієтологи наголошують, що цей продукт харчування має високу калорійність і енергетичну цінність, адже до його складу входить десь 80% цукру. Виявляється, одна столова ложка меду містіть близько 64 калорій, 17 грамів вуглеводів і стільки ж цукру.

Мед на паличці з банки. Фото: Pixabay

Водночас цей продукт харчування має у своєму складу чимало корисних елементів, які необхідні людині для гарного здоров’я. Йдеться про такі поживні компоненти, як:

Вітамін С

Фолієва кислота

Кальцій

Калій

Селен

Залізо

Магній

Однак у складі цього продукт немає таких речовин, як:

Холестерин

Білки

Жири

Клітковина

Чим мед корисний для здоров’я

За словами дієтологиня, якщо порівнювати мед із цукром, то перший набагато корисніший. Водночас медики рекомендують підсолоджувати чай саме медом, а не цукром, адже до його складу входить фенольна кислота і флавоноїди.

Жінка, яка їсть мед. Фото: Interia

Також мед може допомогти знизити ризик розвитку серцевих захворювань і рівень "поганого" холестерину. В останньому випадку необхідно їсти приблизно дві столові ложки меду на день.

Що краще — світлий чи темний мед

Існує декілька видів меду, зокрема, світлий і темний, які відрізняються між собою за користь. Медики наголошують, що до складу темного меду входить більше антиоксидантів, ніж у світлому. До того ж мед здатний боротися з грибками і мікробами.

Нагадаємо, ми писали про те, що медики розповіли, чим фісташки корисні для здоров’я.

Раніше ми розповідали про те, що дієтологи розкрили неочікувану користь оливок для здоров'я.

Також ми повідомляли про те, що медики розповіли, чим корисний зелений чай для здоров’я.