Користь оливок для здоров'я — як вони впливають на організм, поради дієтологів

Жінка, яка їсть оливки. Фото: Pinterest

Далеко не всі люди у світі люблять їсти оливки, а є ті, які не уявляють своє життя без них. Дієтологиня Меггі Міхальчик пояснила, чи корисні ці зелені плоди для здоров’я людини та чи можна їх додавати до щоденного раціону харчування.

Про це повідомляє Eatingwell.

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За словами експертки, оливки — це основна складова середземноморської дієти. До її складу входить велика кількість корисних жирів, вітамінів, мінералів і клітковини. До того ж, з них можна отримати такий антиоксидант, як вітамін Е, який ви не отримуєте з інших продуктів.

Декілька оливкок у глибокій тарілці. Фото: Freepik

Також оливки містять багато мононенасичених жирів, які здатні знизити ризик розвитку проблем із серцево-судинною системою. Річ у тому, що жири в складі оливок знижують рівень "поганого" холестерину, який закупорює артерії і, тим самим, викликає інсульт або серцевий напад.

Дієтологиня також наголошує, що до складу оливок входять поліфеноли, які захищають людину від проблем із серцем і від онкологічного захворювання. Ще оливки можуть підтримувати здоров’я очей у людини з віком, що позитивно позначається на гостроті зору.

Кому не можна їсти оливки

За словами медикині, оливки можна додавати до раціону харчування майже всім. Єдина річ — їх краще не вживати тим, хто стежить за кількістю солі або страждає від високого кров’яного тиску. Тому Меггі Міхальчик рекомендує стежити за розміром порцій оливок і щоразу перед вживанням промивати їх водою.

Господиня, яка робить бутерброди з оливками. Фото: Civitatis

До того ж, фахівчиня додає, що в людей майже ніколи не буває алергічних реакцій на цей продукт харчування.

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