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Чи дійсно фініки корисні для здоров'я — що кажуть дієтологи

16 жовтня 2024 12:01
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор
Користь фініків для здоров'я — як вони впливають на організм
Людина, яка їсть фініки. Фото: Freepik
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор

Багато хто вважає, що фініки покращують процес травлення, стабілізують рівень цукру в крові та роблять людину більш енергійною. Та дієтологи розповіли, чи дійсно ці сухофрукти так корисні для здоров’я і як вони, насправді, впливають на організм.

Про це повідомляє Time.

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Багато клітковини

Зазвичай в одній порції фініків, тобто, в чотирьох штуках, міститься менше 300 калорій. За словами дієтологині Мелісси Мроз-Планеллс, людині достатньо з’їсти декілька фініків, щоб отримати велику кількість поживних елементів. Клітковина, в свою чергу, знижує рівень холестерину, насичує організм і запобігає виникненню закрепів.

Финики
Багато фініків у мисці. Фото: Pinterest

Швидка енергія

Фініки здатні наситити організм цукром у кількості 66 грамів, з якого він отримує енергію. Як каже дієтолог Грерогі Лафортун, вживання продуктів з великою кількістю цукру без інших поживних елементів призводить до коливань енергії. Однак, попри те, що у фініках багато цукру, вони допомагають протидіяти цим стрибкам.

Мало білка

В одній порції фініків міститься приблизно два грама білка, через що людина отримає потрібну кількість цього елемента. Однак, дієтологиня Мелісса Мроз-Планеллс наголошує, що це все одно краще, ніж щось солодке, де немає білка.

Финики
Фініки в руках людини. Фото: The Express Tribune

Вміст електролітів

Дієтологи стверджують, до одна порція цих сухофруктів має у своєму складі десь 15% добової норми магнію і калію — мінералів, які виконують роботу електролітів. Вони, в свою чергу, підтримують необхідний баланс рідини і солі в організмі, а також функціонування серця і кров’яний тиск.

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