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Спричиняють сонливість і млявість — не їжте ніколи ці продукти

14 жовтня 2024 23:00
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор
Які продукти викликають втому — що краще не їсти
Молода дівчина, яка їсть бургер. Фото: Pinterest
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор

Є продукти, які роблять людину більш енергійною, а є ті, які здатні "висмоктати" всі сили. Медики розповіли, що краще назавжди прибрати зі свого раціону харчування, щоб щодня почувати себе енергійними і бадьорими.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Солодка газована вода

До складу такої води входить багато цукру, який погано впливає на функціонування серця і судин. Після того як людина випиває цю воду, в неї різко підвищується рівень цукру в крові, але так само і різко знижується. Тому людина відчуває себе втомленою і розсіяною.

До того ж солодкі напої можуть підвищити ризик розвитку діабету ІІ типу, ожиріння і рівень "поганого" холестерину в крові. Тому медики рекомендують замінити ці напої компотами, соками, морсами або звичайною водою. 

Сладкая вода
Солодка газована вода у склянках. Фото: Freepik

Фаст-фуд

Звичайний бургер, який багато хто любить їсти, здатний спричинити в людини відчуття сонливості та млявості. Річ у тім, що до складу булочки з котлетою входить тваринний жир, велика кількість солі, цукор і барвники. 

Тому цей вид фаст-фуду може підвищити ризик розвитку атеросклерозу, спричинити різке збільшення ваги, спровокувати важкість у шлунку і зіпсувати функціонування нервової системи. 

Бургер
Бургер з котлетою, листям салату, сиром, помідором і огірком. Фото: Pinterest

Білий хліб

Медики наголошують, що від білого хлібу може різко підвищитись рівень цукру в крові, а потім так само може стрімко впасти. Це, своєю чергою, не тільки зробить людину втомленою і сонною, а й спровокує ризик розвитку діабету. 

Тому лікарі радять прибрати білий хліб зі свого раціону харчування і замінити його житнім або цільнозерновим на щоденній основі. 

Белый хлеб
Порізаний білий хліб на столі. Фото: Freepik

Мюслі

Багато людей їдять мюслі на сніданок, однак медики категорично не рекомендують це робити. Річ у тім, що вживання цього продукту зранку може забрати сили, тому ви цілий день ходитимете, немов з вас "висмоктали" всю енергію.

Лікарі рекомендують відмовитися від мюслей і почати їсти зранку рисову або пшоняну кашу, а також вівсянку.

Мюсли
Мюслі з молоком і ягодами. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування вважаються корисними для суглобів. 

Раніше ми розповідали про те, що краще не їсти людям після 40-50 років. 

Також ми повідомляли про те, які популярні продукти насправді дуже шкідливі для здоров'я. 

продукти їжа здоров'я шкода енергія

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