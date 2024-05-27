Чоловік і жінка. Фото: Freepik

З віком організм зазнає низки змін, які вимагають коригування раціону харчування для підтримки здоров'я та життєвого тонусу. Після 40-50 років особливу увагу варто приділяти поживним речовинам, які допоможуть підтримувати здоров'я кісток, серцево-судинної системи, метаболізму та загального стану організму.

Новини.LIVE зібрали список продуктів, які рекомендується включати до раціону харчування у цьому віці і які слід категорично прибрати.

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Білкові продукти

Білок необхідний для підтримки м'язової маси, яка зменшується з віком.

Нежирне м'ясо. Курятина, індичка, яловичина та свинина містять важливі амінокислоти.

Риба та морепродукти. Містять омега-3 жирні кислоти, які корисні для серця та мозку. Лосось, скумбрія, тунець, сардини та форель — відмінні варіанти.

Яйця. Джерело білка та холіну, важливого для мозку.

Молочні продукти. Молоко, йогурт, сир та сири містять білок та кальцій, необхідний для кісток.

Бобові. Квасоля, сочевиця, нут та горох — відмінні джерела рослинного білка та клітковини.

Молочні продукти й альтернативи

Кальцій та вітамін D життєво важливі для здоров'я кісток, особливо для запобігання остеопорозу.

Збагачені молочні продукти. Молоко, йогурт та сири з додаванням вітаміну D.

Альтернативи на рослинній основі. Соєве, мигдальне або вівсяне молоко, збагачені кальцієм та вітаміном D.

Овочі та фрукти

Овочі та фрукти багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які підтримують загальне здоров'я та допомагають у боротьбі із запаленнями.

Зелень. Шпинат, капуста, броколі та мангольд багаті вітамінами К, С та фолатами.

Ягоди. Чорниця, полуниця, малина та ожина містять антиоксиданти та вітамін C.

Цитрусові. Апельсини, грейпфрути, лимони та лайми багаті на вітамін C.

Оранжеві та червоні овочі. Морква, солодкий перець та помідори містять бета-каротин та лікопін.

Цільнозернові продукти

Цільнозернові продукти багаті на клітковину, яка важлива для травлення та контролю рівня цукру в крові.

Вівсянка. Відмінне джерело розчинної клітковини.

Коричневий рис. Поживніший, ніж білий рис.

Цільнозерновий хліб та макарони. Більше клітковини та вітамінів групи B.

Кіноа та булгур. Корисні альтернативи традиційним злакам.

Корисні жири

Здорові жири підтримують роботу серця та мозку, а також допомагають у засвоєнні жиророзчинних вітамінів.

Горіхи та насіння. Мигдаль, волоські горіхи, лляне насіння та чиа багаті омега-3 жирними кислотами та вітаміном E.

Авокадо. Містить мононенасичені жири, які корисні для серця.

Оливкова олія. Ідеальна для приготування їжі та заправки салатів завдяки її антиоксидантним властивостям.

Питний режим

Гідратація важлива підтримки енергії та правильної роботи органів.

Вода. Основне джерело гідратації. Прагніть пити щонайменше 8 склянок води щодня.

Трав'яний чай. Ромашка, м'ята та зелений чай можуть бути корисними та приємними напоями без кофеїну.

Продукти, багаті на антиоксиданти

Антиоксиданти допомагають боротися з окислювальним стресом та запаленням, що важливо для старіючого організму.

Темний шоколад. У помірних кількостях, багатий на флавоноїди.

Зелений чай. Містить катехіни, які допомагають підтримувати здоров'я серця та обмін речовин.

Пробіотики та пребіотики

Пробіотики підтримують здоров'я кишечника, що важливо для імунітету та загального стану організму.

Ферментовані продукти. Кефір, йогурт з живими культурами, квашена капуста та кімчі.

Пребіотики. Продукти, багаті на клітковину, такі як часник, цибуля, спаржа і банани, підтримують зростання корисних бактерій в кишечнику.

Помірність у вживанні солі та цукру

Скорочення солі. Зменште споживання солі, щоб підтримувати нормальний артеріальний тиск.

Скорочення цукру. Обмежте споживання доданого цукру, щоб уникнути проблем із вагою та контролем рівня цукру в крові.

Чоловік і жінка. Фото: Freepik

Висновок

Збалансоване харчування після 40-50 років вимагає уваги до вибору продуктів, які підтримують здоров'я кісток, серця, мозку та загального стану організму. Включаючи перелічені вище продукти у свій раціон, ви зможете зберегти активність і хороше самопочуття на довгі роки.

Які продукти потрібно категорично виключити із раціону після 40-50 років

Після 40-50 років наш організм починає вимагати ретельнішого підходу до харчування. Деякі продукти, які раніше можна було споживати без особливих наслідків, можуть негативно впливати на здоров'я.

Трансжири

Трансжири значно підвищують рівень поганого холестерину (LDL) та знижують рівень хорошого холестерину (HDL), що збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Маргарин та гідрогенізовані олії. Ці продукти часто містять трансжири, які використовуються для збільшення терміну придатності та покращення текстури.

Фастфуд. Смажені продукти, такі як картопля фрі, пончики та пиріжки, часто готуються на олії з високим вмістом трансжирів.

Запакована випічка. Печиво, крекери, кекси та готові пироги часто містять гідрогенізовані олії.

Надлишкова кількість цукру

Надмірне споживання цукру пов'язане з ожирінням, діабетом 2 типу, серцево-судинними захворюваннями та запальними процесами.

Солодкі напої. Газовані напої, енергетичні напої, солодкий чай та кава з додаванням цукру.

Кондитерські вироби. Торти, тістечка, цукерки та солодкі булочки.

Продукти із доданим цукром. Йогурти, мюслі, соуси та кетчупи часто містять багато прихованого цукру.

Насичені жири

Надлишок насичених жирів може призвести до підвищення рівня холестерину та збільшення ризику серцево-судинних захворювань.

Жирне м'ясо. Свинячі ребра, бекон, ковбаси та інші м'ясні продукти з високим вмістом жиру.

Молочні продукти з високим вмістом жиру. Вершкове масло, жирні сири, вершки та незбиране молоко.

Жирні соуси та заправки: Майонез та соуси на основі вершків.

Ультраоброблені продукти

Ультраоброблені продукти часто містять додані цукру, солі, жири та штучні добавки, які можуть негативно впливати на здоров'я.

Фастфуд та готові страви. Локшина швидкого приготування, піца, бургери та інші готові продукти.

Закуски. Чіпси, солоні горіхи, попкорн з маслом та крекери.

Сніданки та снеки. Солодкі пластівці, батончики мюслі та енергетичні батончики.

Дві жінки. Фото: Freepik

Алкоголь

Надмірне споживання алкоголю може призводити до проблем із печінкою, підвищеного кров'яного тиску та збільшення ризику розвитку різних захворювань.

Міцні спиртні напої. Горілка, віскі, ром, текіла та інші міцні напої.

Солодкі алкогольні напої. Коктейлі, лікери та солодкі вина.

Сіль

Надмірне споживання солі пов'язане з підвищеним кров'яним тиском, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

Солоні закуски. Чіпси, солоні горіхи та крекери.

Консервовані продукти Консервовані супи, овочі та готові страви.

Фастфуд. Бургери, хот-доги та інші страви швидкого приготування, які часто містять багато солі.

Штучні підсолоджувачі та добавки

Деякі штучні підсолоджувачі та добавки можуть негативно впливати на метаболізм та загальний стан здоров'я.

Штучні підсолоджувачі. Аспартам, сахарин та сукралоза можуть призводити до порушень обміну речовин.

Консерванти та барвники. Нітрати, нітрити та штучні барвники можуть бути пов'язані з різними захворюваннями.

Рафіновані вуглеводи

Рафіновані вуглеводи швидко підвищують рівень цукру в крові та можуть сприяти розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

Білий хліб і випічка з білого борошна. Хліб, булочки, пончики та інша випічка.

Білий рис і паста. Рафіновані зерна, які позбавлені клітковини та поживних речовин.

Солодкі сніданки. Пластівці та мюслі з високим вмістом цукру.

Уникаючи перелічених вище продуктів, ви зможете знизити ризик розвитку вікових захворювань, підтримувати нормальну вагу, покращити роботу серцево-судинної системи та загальний стан здоров'я. Натомість, сфокусуйтеся на споживанні свіжих овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, нежирного білка та корисних жирів, щоб забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами.

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