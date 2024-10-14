Какие продукты вызывают усталость — что лучше не есть

Молодая девушка, которая ест бургер. Фото: Pinterest

Есть продукты, которые делают человека более энергичным, а есть те, которые способны "высмоктать" все силы. Медики рассказали, что лучше навсегда убрать из своего рациона питания, чтобы каждый день чувствовать себя энергичными и бодрыми.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Сладкая газировка

В состав такой воды входит много сахара, который плохо влияет на функционирование сердца и сосудов. После того, как человек выпивает эту воду, у него резко повышается уровень сахара в крови, но так же резко и снижается. Поэтому человек чувствует себя уставшим и рассеянным.

К тому же сладкие напитки могут повысить риск развития диабета II типа, ожирения и уровень "плохого" холестерина в крови. Поэтому медики рекомендуют заменить эти напитки компотами, соками, морсами или обыкновенной водой.

Сладкая газировка в стаканах. Фото: Freepik

Фаст-фуд

Обычный бургер, который многие любят есть, способен вызвать у человека чувство сонливости и вялости. Дело в том, что в состав булочки с котлетой входит животный жир, большое количество соли, сахара и красителей.

Поэтому этот вид фаст-фуда может повысить риск развития атеросклероза, вызвать резкое увеличение веса, спровоцировать тяжесть желудка и испортить функционирование нервной системы.

Бургер с котлетой, листьями салата, сыром, помидором и огурцом. Фото: Pinterest

Белый хлеб

Медики отмечают, что от белого хлеба может резко повыситься уровень сахара в крови, а затем может стремительно упасть. Это, в свою очередь, не только сделает человека уставшим и сонным, но и спровоцирует риск развития диабета.

Поэтому врачи советуют убрать белый хлеб из своего рациона питания и заменить его ржаным или цельнозерновым на ежедневной основе.

Порезанный белый хлеб на столе. Фото: Freepik

Мюсли

Многие люди едят мюсли на завтрак, однако, медики категорически не рекомендуют это делать. Дело в том, что употребление этого продукта утром может забрать силы, поэтому вы будете целый день ходить, словно из вас "высмоктали" всю энергию.

Врачи рекомендуют отказаться от мюслей и начать есть с утра рисовую или пшенную кашу, а также овсянку.

Мюсли с молоком и ягодами. Фото: Pinterest

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