Польза фиников для здоровья — как они влияют на организм

Человек, который ест финики. Фото: Freepik

Многие считают, что финики улучшают процесс пищеварения, стабилизируют уровень сахара в крови и делают человека более энергичным. Но диетологи рассказали, действительно ли эти сухофрукты так полезны для здоровья и как они, на самом деле, влияют на организм.

Об этом сообщает Time.

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Много клетчатки

Обычно в одной порции фиников, то есть, в четырех штуках, содержится менее 300 калорий. По словам диетолога Мелиссы Мроз-Планеллс, человеку достаточно съесть несколько фиников, чтобы получить большое количество питательных элементов. Клетчатка, в свою очередь, снижает уровень холестерина, насыщает организм и предотвращает возникновение запоров.

Много фиников в миске. Фото: Pinterest

Быстрая энергия

Финики способны насытить организм сахаром в количестве 66 грамм, из которого он получает энергию. Как говорит диетолог Грероги Лафортун, употребление продуктов с большим количеством сахара без других питательных элементов приводит к колебаниям энергии. Однако, несмотря на то, что в финиках много сахара, они помогают противодействовать этим прыжкам.

Мало белка

В одной порции фиников содержится примерно два грамма белка, поэтому человек получит нужное количество этого элемента. Однако, диетолог Мелисса Мроз-Планеллс отмечает, что это все равно лучше, чем что-то сладкое, где нет белка.

Финики в руках человека. Фото: The Express Tribune

Содержимое электролитов

Диетологи утверждают, что одна порция этих сухофруктов имеет в своем составе около 15% суточной нормы магния и калия — минералов, выполняющих работу электролитов. Они, в свою очередь, поддерживают нужный баланс воды и соли в организме, а также функционирование сердца и кровяное давление.

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