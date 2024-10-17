Польза оливок для здоровья — как они влияют на организм, советы диетологов

Женщина, которая ест оливки. Фото: Pinterest

Далеко не все люди в мире любят есть оливки, а есть те, которые не представляют свою жизнь без них. Диетолог Мэгги Михальчик объяснила, полезны ли эти зеленые плоды для здоровья человека и можно ли их добавлять в ежедневный рацион питания.

Об этом сообщает Eatingwell.

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По словам эксперта, оливки — это основная составляющая средиземноморской диеты. В ее состав входит большое количество полезных жиров, витаминов, минералов и клетчатки. К тому же, из них можно получить такой антиоксидант, как витамин Е, который вы не получаете из других продуктов.

Несколько оливков в глубокой тарелке. Фото: Freepik

Также оливки содержат много мононенасыщенных жиров, способных снизить риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что жиры в составе оливок снижают уровень "плохого" холестерина, который закупоривает артерии и, тем самым, вызывает инсульт или сердечный приступ.

Диетолог также отмечает, что в состав оливок входят полифенолы, защищающие человека от проблем с сердцем и от онкологического заболевания. Еще оливки могут поддерживать здоровье глаз у человека с возрастом, что положительно сказывается на остроте зрения.

Кому нельзя есть оливки

По словам медика, оливки можно добавлять в рацион питания почти всем. Единственная вещь — их лучше не употреблять тем, кто следит за количеством соли или страдает от высокого кровяного давления. Поэтому Мэгги Михальчик рекомендует следить за размером порций оливок и каждый раз перед употреблением промывать их водой.

Хозяйка, делающая бутерброды с оливками. Фото: Civitatis

К тому же, специалист добавляет, что у людей почти никогда не бывает аллергических реакций на этот продукт питания.

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