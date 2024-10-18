Чем полезен мед — диетологи раскрыли его неожиданные свойства

Молодая женщина, которая употребляет мед. Фото: Alo

Много кто не ест сахар и вместо него в чай добавляет мед, и не зря, ведь это настоящий источник витаминов и минералов. Диетолог Майя Вадивелу рассказала, какие же полезные свойства имеет этот продукт и как он на самом деле влияет на организм человека.

Об этом сообщает Mirror.

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Что входит в состав меда

Диетологи отмечают, что этот продукт питания имеет высокую калорийность и энергетическую ценность, ведь в его состав входит около 80% сахара. Оказывается, одна столовая ложка меда содержит около 64 калорий, 17 грамм углеводов и столько же сахара.

Мед на палочке с банки. Фото: Pixabay

В то же время этот продукт питания имеет в своем составе немало полезных элементов, которые необходимы человеку для хорошего здоровья. Речь идет о таких питательных компонентах, как:

Витамин С

Фолиевая кислота

Кальций

Калий

Селен

Железо

Магний

Однако в составе этого продукта нет таких веществ, как:

Холестерин

Белки

Жиры

Клетчатка

Чем мед полезен для здоровья

По словам диетолога, если сравнивать мед с сахаром, то первый гораздо полезнее. В то же время медики рекомендуют подслащивать чай именно медом, а не сахаром, ведь в его состав входит фенольная кислота и флавоноиды.

Женщина, которая ест мед. Фото: Interia

Также мед может помочь снизить риск развития сердечных заболеваний и уровень "плохого" холестерина. В последнем случае необходимо есть примерно две столовые ложки меда в день.

Что лучше — светлый или темный мед

Существует несколько видов меда, в частности, светлый и темный, которые отличаются между собой за пользу. Медики отмечают, что в состав темного меда входит больше антиоксидантов, чем в светлом. К тому же мед способен бороться с грибками и микробами.

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