Як фісташки впливають на організм людини — чим вони корисні

Людина, яка їсть фісташки. Фото: Pinterest

Багато людей любить їсти фісташки просто так, додавати їх до страв або використовувати як закуску. І недарма, адже, насправді, ці популярні горіхи вважаються дуже корисними для здоров’я, і медики пояснили, які вони мають переваги для організму.

Про це повідомляє USA Today.

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Що містять фісташки

Мало хто знає, але фісташки, насправді, вважаються дуже корисними для організму людини. До складу цих горіхів входять такі поживні компоненти, як:

Вітаміни В6, С і К

Фосфор

Цинк

Фолат

Залізо

Кальцій

Магній

Як каже дієтологиня Емі Гудсон, цей вид горіхів вважається чудовим джерелом білка через вміст таких поживних компонентів. Вона наголошує, що одна чашка фісташок в очищеному вигляді містить майже 25 грамів білка, а це допомагає контролювати свою вагу.

Багато фісташок у тарілці. Фото: Freepik

Як фісташки впливають на організм людини

Враховуючи багатий вміст корисних елементів, фісташки вважаються дуже корисними для процесу травлення. Річ у тому, що в їхньому складі більше клітковини, ніж в інших горіхах. До того ж, фісташки здатні знизити рівень "поганого" холестерину і, навпаки, підвищити рівень "хорошого".

Ще ці горіхи позитивно впливають на метаболізм глюкози, можуть захистити від хронічних хвороб і покращують роботу клітин.

Фісташки в очищеному вигляді в руці. Фото: Freepik

Чому не можна їсти багато фісташок

Дієтологи, водночас, попереджають про те, що фісташки містять багато калорій, тому їх не можна їсти багато, щоб не збільшити свою вагу. До того ж, деякі фісташки дуже солоні, тому вживаючи такі види, ви автоматично їсте багато натрію. Тому краще купувати зовсім без солі або ті, в яких небагато солі.

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