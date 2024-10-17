Как фисташки влияют на организм человека — чем они полезны

Человек, который ест фисташки. Фото: Pinterest

Многие люди любят есть фисташки просто так, добавлять их в блюда или использовать как закуску. И недаром, ведь на самом деле эти популярные орехи считаются очень полезными для здоровья, и медики объяснили, какие они имеют преимущества для организма.

Об этом сообщает USA Today.

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Что содержат фисташки

Немногие знают, но фисташки на самом деле считаются очень полезными для организма человека. В состав этих орехов входят такие питательные компоненты, как:

Витамины В6, С и К

Фосфор

Цинк

Фолат

Железо

Кальций

Магний

Как говорит диетолог Эми Гудсон, этот вид орехов считается отличным источником белка из-за содержания таких питательных компонентов. Она отмечает, что одна чашка фисташек в почищенном виде содержит около 25 грамм белка, а это помогает контролировать свой вес.

Много фисташек в тарелке. Фото: Freepik

Как фисташки влияют на организм человека

Учитывая богатое содержание полезных элементов, фисташки считаются очень полезными для пищеварительного процесса. Дело в том, что в их составе больше клетчатки, чем в других орехах. К тому же фисташки способны снизить уровень "плохого" холестерина и, наоборот, повысить уровень "хорошего".

Еще эти орехи оказывают положительное влияние на метаболизм глюкозы, могут защитить от хронических болезней и улучшают работу клеток.

Фисташки в очищенном виде в руке. Фото: Freepik

Почему нельзя есть много фисташек

Диетологи в то же время предупреждают о том, что фисташки содержат много калорий, поэтому их нельзя есть много, чтобы не увеличить свой вес. К тому же некоторые фисташки очень соленые, поэтому, употребляя такие виды, вы автоматически едите много натрия. Поэтому лучше покупать совсем без соли или те, в которых немного соли.

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