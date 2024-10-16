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Краще відмовтеся від хлібу — як він насправді впливає на здоров'я

16 жовтня 2024 21:30
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор
Чи корисний хліб для здоров'я — як він впливає на організм
Людина, яка намазує білий хліб. Фото: Freepik
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор

Не секрет, що на кожному святковому столі завжди лежить хліб, однак він насправді погано впливає на організм. Медики рекомендують зменшити споживання цього продукту, адже він може призвести до проблем зі здоров’ям, і пояснюють, що може бути, якщо цього не зробити.

Про це повідомляє Eat This Not That.

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Є ризик підвищення кров’яного тиску

Науковці провели дослідження, в результаті якого намагалися зрозуміти зв’язок між білим хлібом і кров’яним тиском. Під час експерименту учасники їли по одному шматку білого хліба декілька разів на тиждень, щоб зрозуміти, чи підвищиться в них кров’яний тиск.

В результаті дослідження в тих, хто їв стільки хлібу, майже вдвічі більше була ймовірність високого артеріального тиску, ніж у тих, хто так часто не їв його. Водночас цільнозерновий хліб не підвищував тиск, тому він порівняно з білим вважається кориснішим.

Хлеб
Порізаний білий хліб на рушнику. Фото: Freepik

Є ризик збільшення ваги або виникнення ожиріння

Медики також з’ясували, що вживання білого хлібу може провокувати ризик виникнення гіпертонії, причому не тільки через регулярність його споживання. Якщо ви вживатимете дві або більше порцій такого хлібу на день, ви підвищуєте ризик розвитку ожиріння або збільшення ваги, а це, своєю чергою, також підвищує тиск людини. 

Белый хлеб
Людина, яка нарізає білий хліб. Фото: Pinterest

Що варто робити, щоб уникнути проблем від хлібу

Лікарі рекомендують контролювати вживання білого хлібу, щоб тримати свою вагу в потрібних нормах і зменшити ризик підвищення тиску в майбутньому. Або ж шукайте якусь альтернативу білому хлібу, щоб уникнути будь-яких проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати хліб, щоб він залишався свіжим. 

Раніше ми розповідали про те, який хліб вважається найкориснішим для здоров’я людини. 

Також ми повідомляли про те, як хитро зберігати хліб, щоб на ньому не було плісняви.

здоров'я поради організм шкода хліб

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