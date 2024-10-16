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Лучше откажитесь от хлеба — как он на самом деле влияет на здоровье

16 октября 2024 21:30
Елена Остапчук - Редактор
Елена Остапчук
Редактор
Полезен ли хлеб для здоровья — как он влияет на организм
Человек, намазывающий белый хлеб. Фото: Freepik
Елена Остапчук - Редактор
Елена Остапчук
Редактор

Не секрет, что на каждом праздничном столе всегда лежит хлеб, однако он на самом деле плохо влияет на организм. Медики рекомендуют снизить потребление этого продукта, ведь он может привести к проблемам со здоровьем, и объясняют, что может быть, если этого не сделать.

Об этом сообщает Eat This Not That.

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Есть риск повышения кровяного давления

Ученые провели исследование, в результате которого пытались понять связь между белым хлебом и кровяным давлением. В ходе эксперимента участники ели по одному куску белого хлеба несколько раз в неделю, чтобы понять, повысится ли у них кровяное давление.

В результате исследования у тех, кто ел столько хлеба, почти вдвое больше была вероятность высокого артериального давления, чем у тех, кто так часто не ел его. В то же время цельнозерновой хлеб не повышал давление, поэтому он по сравнению с белым считается более полезным.

Хлеб
Порезанный белый хлеб на полотенце. Фото: Freepik

Есть риск увеличения веса или возникновения ожирения

Медики также выяснили, что употребление белого хлеба может провоцировать риск возникновения гипертонии, причем не только из-за регулярности его потребления. Если вы будете употреблять две или более порций такого хлеба в день, вы повышаете риск развития ожирения или увеличения веса, а это, в свою очередь, повышает давление человека.

Белый хлеб
Человек, нарезающий белый хлеб. Фото: Pinterest

Что следует делать, чтобы избежать проблем от хлеба

Врачи рекомендуют контролировать употребление белого хлеба, чтобы держать свой вес в нужных нормах и снизить риск повышения давления в будущем. Или же ищите какую-нибудь альтернативу белому хлебу, чтобы избежать любых проблем со здоровьем.

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить хлеб, чтобы он оставался свежим.

Раньше мы рассказывали о том, какой хлеб считается полезным для здоровья человека.

Также мы сообщали о том, как хитро хранить хлеб, чтобы на нем не было плесени.

здоровье советы организм вред хлеб

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