Прогноз погоды в Украине на завтра

Задержится ли тепло в Украине — какой будет погода завтра
В субботу, 29 марта, в большинстве областей Украины ожидается переменная облачность. Однако дождь будет идти только в отдельных регионах.
Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 29 марта от Укргидрометцентра
Итак, 29 марта по всей территории Украины будет переменная облачность. Однако осадков не прогнозируется, лишь в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем дождь.
Ветер в субботу будет преимущественно восточный, в пределах 7-12 м/с. В Карпатах и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 °С до +5 °С. На юге Украины — +4...+9 °С. Днем будет несколько теплее +13...+18 °С, в Карпатах +4...+9 °С.
Прогноз погоды на 29 марта от Натальи Диденко
Синоптик Диденко прогнозирует, что 29 марта в Украине днем температура воздуха будет колебаться от +12 °С до +18 °С.
В субботу дожди пройдут на юге, востоке (кроме Харьковской области) и юго-западе. Однако значительная часть территории все же будет принадлежать сухой погоде.
Снижать температуру воздуха будет сильный западный ветер, возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.
Ранее синоптики Укргидрометцентра сообщали о том, какой будет погода в Украине в апреле.
В частности, синоптик Наталья Диденко предупреждала о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.
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