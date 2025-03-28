Прогноз погоды в Украине на завтра

Люди гуляют по городу в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 29 марта, в большинстве областей Украины ожидается переменная облачность. Однако дождь будет идти только в отдельных регионах.

Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 29 марта от Укргидрометцентра

Итак, 29 марта по всей территории Украины будет переменная облачность. Однако осадков не прогнозируется, лишь в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем дождь.

Ветер в субботу будет преимущественно восточный, в пределах 7-12 м/с. В Карпатах и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 °С до +5 °С. На юге Украины — +4...+9 °С. Днем будет несколько теплее +13...+18 °С, в Карпатах +4...+9 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Прогноз погоды на 29 марта от Натальи Диденко

Синоптик Диденко прогнозирует, что 29 марта в Украине днем температура воздуха будет колебаться от +12 °С до +18 °С.

Скриншот сообщения Натальи Диденко/Facebook

В субботу дожди пройдут на юге, востоке (кроме Харьковской области) и юго-западе. Однако значительная часть территории все же будет принадлежать сухой погоде.

Снижать температуру воздуха будет сильный западный ветер, возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

Температурная карта. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Ранее синоптики Укргидрометцентра сообщали о том, какой будет погода в Украине в апреле.

В частности, синоптик Наталья Диденко предупреждала о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.