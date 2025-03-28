Прогноз погоди в Україні на завтра

Люди гуляють містом в сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 29 березня, у більшості областей України очікується мінлива хмарність. Однак дощитиме лише в окремих регіонах.

Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 29 березня від Укргідрометцентру

Отже, 29 березня по всій території України буде мінлива хмарність. Однак опадів не прогнозується, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень дощ.

Вітер у суботу буде переважно східний, в межах 7-12 м/с. У Карпатах та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 °С до +5 °С. На півдні України — +4...+9 °С. Вдень буде дещо тепліше +13...+18 °С, в Карпатах +4...+9 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз погоди на 29 березня від Наталки Діденко

Синоптик Діденко прогнозує, що 29 березня в Україні вдень температура повітря коливатиметься від +12 °С до +18 °С.

Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

У суботу дощі пройдуть на півдні, сході (окрім Харківщини) та південному заході. Проте значна частина території все ж належатиме сухій погоді.

Знижуватиме температуру повітря сильний західний вітер, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температурна карта. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Раніше синоптики Укргідрометцентру повідомляли про те, якою буде погода в Україні у квітні.

Зокрема, синоптик Наталка Діденко попереджала про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.