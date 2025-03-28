Прогноз погоди в Україні на завтра

Чи затримається тепло в Україні — якою буде погода завтра
У суботу, 29 березня, у більшості областей України очікується мінлива хмарність. Однак дощитиме лише в окремих регіонах.
Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 29 березня від Укргідрометцентру
Отже, 29 березня по всій території України буде мінлива хмарність. Однак опадів не прогнозується, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень дощ.
Вітер у суботу буде переважно східний, в межах 7-12 м/с. У Карпатах та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 0 °С до +5 °С. На півдні України — +4...+9 °С. Вдень буде дещо тепліше +13...+18 °С, в Карпатах +4...+9 °С.
Прогноз погоди на 29 березня від Наталки Діденко
Синоптик Діденко прогнозує, що 29 березня в Україні вдень температура повітря коливатиметься від +12 °С до +18 °С.
У суботу дощі пройдуть на півдні, сході (окрім Харківщини) та південному заході. Проте значна частина території все ж належатиме сухій погоді.
Знижуватиме температуру повітря сильний західний вітер, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Раніше синоптики Укргідрометцентру повідомляли про те, якою буде погода в Україні у квітні.
Зокрема, синоптик Наталка Діденко попереджала про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.
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