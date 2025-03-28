Погода на вихідні — що прогнозують синоптики

Дівчина гуляє містом з парасолькою. Фото: Freepik

Синоптики прогнозують, що на вихідні, 29 та 30 березня, в Україні у більшості областей пройдуть дощі. Також у деяких регіонах будуть грози, однак буде достатньо тепло.

Про це інформує Meteoprog.

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Погода в Україні на вихідні 29-30 березня

Отже, у суботу та неділю на територію України надійде більш волога повітряна маса з півдня — через це у більшості областей пройдуть дощі, на півдні та у центрі місцями у супроводі грози.

Водночас температура повітря буде достатньо високою, особливо у південних регіонах, де показники денної температури можуть перевищувати +20 °С.

У суботу, 29 березня у західних областях України очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Буковині, у Карпатах та на Закарпатті вранці та вдень пройдуть невеликі, часом помірні дощі. Вітер переважно східного напрямку, в межах 7-12 м/с, у Карпатах пориви, в межах 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С.

У північних областях синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний, в межах 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, вдень +10…+15 °С.

У центральних регіонах України протягом доби переважно без опадів. Лише на Дніпропетровщині вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується +2...+7 °С, вдень +13...+18 °С.

У південній частині країни та у Криму вночі місцями, вдень у всьому регіоні прогнозуються короткочасні дощі, місцями у супроводі грози. Вітер східний, 9-14 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +11...+16 °С.

У неділю, 30 березня у західних регіонах України протягом доби подекуди пройде невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих пунктах можливий туман. Вітер змінних напрямків, в межах 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +9...+14 °С.

У північних областях вночі без опадів, вдень пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С.

У центральних регіонах України пройдуть дощі, місцями у супроводі грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, часом поривчастий. Температура повітря вночі очікується +1...+6 °С, в денні години +9...+16 °С, у Дніпропетровській області — +16...+21 °С.

На півдні України вночі місцями пройде короткочасний дощ, вдень без опадів. В окремих пунктах можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +11…+17 °С, у Криму та Запорізькій області місцями +17…+22 °С.

У східних областях України пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 °С, вдень +9...+14 °С.

Раніше ми інформували, що у суботу, 29 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. Однак температура повітря буде доволі високою.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні завтра, 29 березня, буде теплою, але вітряною. В окремих областях очікуються дощі.