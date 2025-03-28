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Тепло затримається — Укргідрометцентр розповів про погоду завтра

28 березня 2025 17:35
Світлана Силенко - Редактор
Погода 29 березня — якою буде погода завтра
Люди гуляють у весняному парку. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 28 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень синоптики прогнозують теплу погоду — стовпчик термометра покаже до 18 °С.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скріншот

Якою буде погода 29 березня

Опадів не буде, лише в південній частині, а також на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень можливі дощі. 

Вітер буде переважно східний, зі швидкістю 7-12 м/с, а в Карпатах та південних областях місцями пориви до 15-20 м/с. 

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 5 °С тепла, а на півдні країни — від 4 до 9 °С. Вдень очікується температура в межах 13-18 °С, а в Карпатах 4-9 °С.

Тепло затримається — Укргідрометцентр розповів про погоду завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що у кількох областях України 29 березня пройдуть дощі.

Крім того, Наталка Діденко попередила про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.

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