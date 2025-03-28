Погода в Україні 29 березня — прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик Діденко спрогнозувала, які області заллє дощами завтра
Погода в Україні завтра, 29 березня, буде теплою та вітряною. В окремих областях пройдуть дощі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 29 березня
За прогнозами синоптика, дощі охоплять південні, східні (окрім Харківщини) та південно-західні регіони. Водночас на більшій частині території буде сухо.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах +12…+18 °C. Проте комфортність погоди знижуватиме сильний західний вітер, пориви якого сягатимуть 15-20 м/с, місцями можливі штормові пориви.
Також ми повідомляли, що 29 березня українці зможуть побачити сонячне затемнення.
Раніше ми писали, що на поверхні Сонця зафіксовано вісім спалахів класу C. Що це означає, читайте у нашому матеріалі.
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