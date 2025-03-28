Магнітні бурі 28 березня — що відчуватимуть метеозалежні

Сонце було помірно активним — прогноз магнітних бур
У п'ятницю, 28 березня, геомагнітне поле Землі залишатиметься в активному стані. За прогнозами, значних магнітних бур цього дня не передбачається, однак метеочутливі люди можуть відчути вплив збурення магнітосфери.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 28 березня
Сонячна активність за останню добу була помірною. На поверхні Сонця зафіксовано вісім спалахів класу C і один спалах середнього рівня – класу M2. Такі спалахи інколи можуть спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці планети, а також потенційно викликати сонячний радіаційний шторм.
Найближчими днями сонячна активність залишатиметься низькою, хоча ймовірність спалахів класу M зберігатиметься й надалі.
Сонячна активність на 28 березня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 31
Як поводитись під час магнітних бур
Під час геомагнітних збурень лікарі радять уникати фізичних і емоційних перевантажень, більше відпочивати, пити достатньо води та зменшити споживання кофеїну, алкоголю й жирної їжі.
Корисно дотримуватись режиму сну, частіше бувати на свіжому повітрі та за можливості уникати конфліктів. Людям із хронічними захворюваннями варто уважно стежити за самопочуттям і мати під рукою необхідні ліки.
Нагадаємо, відомо, як закінчиться березень для метеозалежних і чи буде Сонце дуже активним в останні дні місяця.
Тим часом синоптики прогнозують потепління на п'ятницю, 28 березня, і назвали регіони, які прогріє до +20 °С.
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