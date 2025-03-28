Магнітні бурі 28 березня — що відчуватимуть метеозалежні

Сонце. Фото: Pixabay

У п'ятницю, 28 березня, геомагнітне поле Землі залишатиметься в активному стані. За прогнозами, значних магнітних бур цього дня не передбачається, однак метеочутливі люди можуть відчути вплив збурення магнітосфери.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 березня

Сонячна активність за останню добу була помірною. На поверхні Сонця зафіксовано вісім спалахів класу C і один спалах середнього рівня – класу M2. Такі спалахи інколи можуть спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці планети, а також потенційно викликати сонячний радіаційний шторм.

Найближчими днями сонячна активність залишатиметься низькою, хоча ймовірність спалахів класу M зберігатиметься й надалі.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття. Фото: Pixabay

Сонячна активність на 28 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 31

Як поводитись під час магнітних бур

Під час геомагнітних збурень лікарі радять уникати фізичних і емоційних перевантажень, більше відпочивати, пити достатньо води та зменшити споживання кофеїну, алкоголю й жирної їжі.

Корисно дотримуватись режиму сну, частіше бувати на свіжому повітрі та за можливості уникати конфліктів. Людям із хронічними захворюваннями варто уважно стежити за самопочуттям і мати під рукою необхідні ліки.

Нагадаємо, відомо, як закінчиться березень для метеозалежних і чи буде Сонце дуже активним в останні дні місяця.

Тим часом синоптики прогнозують потепління на п'ятницю, 28 березня, і назвали регіони, які прогріє до +20 °С.