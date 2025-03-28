Сьогодні в Україні очікується тепла погода без дощів

Нарешті весна — синоптики прогнозують на сьогодні потепління
Сьогодні, у п'ятницю, 28 березня, синоптики прогнозують на більшості території України вплив підвищеного атмосферного тиску. Це значить, що погода буде теплою та без опадів.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 28 березня від Укргідрометцентру
В Укргідрометцентрі сьогодні прогнозують із самого ранку туман на дорогах у західних і більшості північних областей. Це може ускладнити рух, тому водіям та пішоходам слід бути обережними.
З північного сходу та зі сходу очікується вітер зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря підніметься до +11…+16 °С, а в Закарпатті, південних регіонах та в Криму повітря прогріється аж до +20 °С.
Прогноз погоди на 28 березня від Наталки Діденко
Сьогодні за прогнозом Діденко в Україні опадів не очікується, а температура місцями на півдні прогріється до +20 °C. Середня температура по всій Україні буде триматись у межах +12…+18 °C.
Вітер східного напрямку, на заході та в південних областях місцями посилюватиметься до 15-20 м/с.
У Києві також буде комфортна погода: до +15 °C. Дощів не передбачається.
Раніше синоптики Укргідрометцентру інформували про те, якою буде погода в Україні у квітні.
Крім того, Наталка Діденко попередила про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.
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