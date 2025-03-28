Сьогодні в Україні очікується тепла погода без дощів

Люди гуляють у парку у Харкові в теплу погоду. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Сьогодні, у п'ятницю, 28 березня, синоптики прогнозують на більшості території України вплив підвищеного атмосферного тиску. Це значить, що погода буде теплою та без опадів.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 28 березня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі сьогодні прогнозують із самого ранку туман на дорогах у західних і більшості північних областей. Це може ускладнити рух, тому водіям та пішоходам слід бути обережними.

Пост Укргідрометцентру. Фото: скриншот

З північного сходу та зі сходу очікується вітер зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря підніметься до +11…+16 °С, а в Закарпатті, південних регіонах та в Криму повітря прогріється аж до +20 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 28 березня від Наталки Діденко

Сьогодні за прогнозом Діденко в Україні опадів не очікується, а температура місцями на півдні прогріється до +20 °C. Середня температура по всій Україні буде триматись у межах +12…+18 °C.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Вітер східного напрямку, на заході та в південних областях місцями посилюватиметься до 15-20 м/с.

У Києві також буде комфортна погода: до +15 °C. Дощів не передбачається.

Прогноз температури повітря. Фото: Наталка Діденко

Раніше синоптики Укргідрометцентру інформували про те, якою буде погода в Україні у квітні.

Крім того, Наталка Діденко попередила про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.