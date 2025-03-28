Сегодня в Украине ожидается теплая погода без дождей

Люди гуляют в парке в Харькове в теплую погоду. Иллюстративное фото: Викимедиа

Сегодня, в пятницу, 28 марта, синоптики прогнозируют на большинстве территории Украины влияние повышенного атмосферного давления. Это значит, что погода будет теплой и без осадков.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 28 марта от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре сегодня прогнозируют с самого утра туман на дорогах в западных и большинстве северных областей. Это может осложнить движение, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

С северо-востока и с востока ожидается ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха поднимется до +11...+16 °С, а в Закарпатье, южных регионах и в Крыму воздух прогреется до +20 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 28 марта от Наталки Диденко

Сегодня по прогнозу Диденко в Украине осадков не ожидается, а температура местами на юге прогреется до +20 °C. Средняя температура по всей Украине будет держаться в пределах +12...+18 °C.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Ветер восточного направления, на западе и в южных областях местами будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Киеве также будет комфортная погода: до +15 °C. Дождей не предвидится.

Прогноз температуры воздуха. Фото: Наталка Диденко

Ранее синоптики Укргидрометцентра информировали о том, какой будет погода в Украине в апреле.

Кроме того, Наталка Диденко предупредила о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.